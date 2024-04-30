Все через королеву: стало відомо, чому принц Вільям змінив на своєму весіллі з Кейт дві форми

Кейт та Вільям Уельські вчора відсвяткували тринадцяту річницю від дня свого весілля.

З цього приводу королівське подружжя представило публіці новий, не опублікований раніше весільний портрет, авторкою якого стала фотографка Міллі Пілкінгтон.

Знімок трохи налякав шанувальників Уельських, оскільки вони обрали чорно-біле фото для публікації. Пильні шанувальники також помітили, що на фото принц Вільям одягнений в іншу форму, ніж був на весіллі. А його дружина Кейт в тій самый весільній сукні Alexander McQueen.

Цю форму Вільям носив у день весілля його молодшого брата принца Гаррі 2018 року та хотів одягти її і на власне весілля 2011 року. Але його бабуся королева Єлизавета II хотіла бачити онука та спадкоємця престолу у червоній формі, оскільки за кілька місяців до весілля Вільям був призначений полковником ірландської гвардії, пише express.co.uk.

Вільям та Кейт зі старшими дітьми на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл 2018 року / Фото: Associated Press

Отже, мабуть, для фотосесії принц Вільям перевдягся у ту форму, яку сам хотів носити на своєму весіллі, а на самій церемонії виконав побажання своєї бабусі.

Королева Єлизавета II на весіллі Кейт та Вільяма 2011 року / Фото: Associated Press

Весілля принца Вільяма та принцеси Кейт, 29 квітня 2011 року / Фото: Associated Press

До речі, авторка фото Міллі Пілкінгтон також нещодавно зробила портретне фото для короля Чарльза та королеви Камілли, яке вони використали для того, щоб оголосити, що монарх повертається до публічної роботи.

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