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Все через росіянку в журі: королева Маргрете II відмовилася від патронату над премією Ганса Крістіана Андерсена

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Все через росіянку в журі: королева Маргрете II відмовилася від патронату над премією Ганса Крістіана Андерсена

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Це так звана "Нобелівська премія" з дитячої літератури і раніше вона присуджувалася таким відомим письменницям як Астрід Ліндгрен, Елінор Фарджон, Туве Янссон, Марії Грипі та багатьом іншим.

Королева Данії Маргрете II відмовилася від патронату над Премією Ганса Крістіана Андерсена, яка вручається письменникам та ілюстраторам дитячих книжок за значний внесок у літературу.

Підставою для такого рішення стало призначення головою журі російської ілюстраторки Анастасії Архипової, повідомляє Divoche.Media зі посиланням на данське видання DR.

Темою для суперечки стало питання від Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури (IBBY): "Чи може представник російського культурного життя вручати найпрестижнішу нагороду у світі за дитячу книжку, поки Росія бомбить бібліотеки України?".

"Нагорода Ганса Крістіана Андерсена — це найкраще, що ви можете отримати, і нам доведеться її захищати", — каже Маргарета Ульстрем, голова шведського відділення IBBY.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Видання зазначає, що Архіпова здобула безліч нагород, є професоркою художньої академії в Москві та президенткою профспілки ілюстраторів, а також входить до правління московської асоціації художників, яка дуже активно займається пропагандою війни. Зокрема, нещодавно асоціація провела кампанію із популяризації спецоперації та мобілізації серед населення, яка має сприяти возз'єднанню історичних російських земель. На малюнках російського солдата зображено як "героїчного месника", "караючого українських фашистів".

У коментарі DR Архипова намагалася заперечувати свій зв'язок із організацією, проте згодом визнала, що чотири роки тому їй запропонували місце у раді директорів. Проєкт асоціації Архіпова назвала "огидним" і відхрестилася від нього. Представники Швеції, Норвегії, Литви Фінляндії, Латвії, Бельгії та Естонії намагалися домогтися відставки журі, але марно.

Є ознаки того, що Королівський дім дотримується такої самої думки. Королева Маргрете вирішила відмовитися від участі у премії, повідомляє данське правління IBBY. Нагороду також було видалено зі списку закордонних патронажів королеви на сайті палацу.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
332
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