Все через шамана: норвезька принцеса Марта Луїза може залишитися без титулу

Тема титулів зараз цікавить не лише Гаррі та Меган, які очікують на рішення від короля Чарльза III. У норвезькій королівській сім'ї також є свої нюанси з титулами.

Спадкоємця норвезького престолу — кронпринца Гокона — запитали про інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про нібито дискусію, яка ведеться щодо титулу його сестри принцеси Марти Луїзи.

Кронпринц Гокон з дружиною кронпринцесою Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Як пише Royal Central, спадковий принц Норвегії підтвердив, що в його сім'ї точаться суперечки про те, чи збереже його сестра, принцеса Марта Луїза, свій королівський титул.

Заручини принцеси Марти Луїзи та її американського нареченого Шамана Дурека викликали багато суперечок у Норвегії. Раніше цього місяця норвезька преса повідомила, що в Королівському палаці в Осло відбулося кілька зустрічей, на яких обговорювався титул принцеси Марти Луїзи.

Тепер кронпринц Гокон підтвердив, що ці розмови все ще тривають.

"Це тема, яку я знаходжу складною. З одного боку, моя сестра заручилася, і я познайомився з Дуреком і думаю, що мені приємно підтримати їх, і я хотів би, щоб він почувався бажаним гостем у нашій родині. Але водночас ми, звичайно, помітили, що дещо з того, що було сказано і зроблено, викликало чимало дискусій, деякі з них також викликали суперечки. Ми повинні поговорити про те, щоб з'ясувати це, і це те, що ми намагаємося зробити зараз, коли ми маємо цей процес, в якому ми намагаємося знайти хороший шлях вперед", - заявив кронпринц.

У вересні опитування, проведене норвезькою газетою Dagbladet, показало, що 53,9 % опитаних вважають, що принцесі слід відмовитися від свого титулу.

Після новини про заручини принцеси стало відомо, що кілька асоціацій у Норвегії, якими опікувалася Марта Луїза, перервали співпрацю з нею. Після цього батьки Марти Луїзи — король Гаральд та королева — Соня вперше прокоментували вибір принцесою її партнера. Тоді король Гаральд сказав, що вони помітили культурне зіткнення.

Марта Луїза та шаман Дурек / Фото: Getty Images

Принцеса Марта Луїза відмовилася від приставки "Її Королівська Високість" 2002 року, щоб продовжити кар'єру в індустрії розваг, та погодилася припинити використовувати свій титул принцеси для ділових заходів 2019 року. Дискусії про королівський титул принцеси Марти Луїзи почалися невдовзі після того, як королева Данії Маргрете II оголосила, що від наступного року вона позбавляє чотирьох онуків їхніх королівських титулів. Йдеться про титули дітей молодшого сина королеви – принца Йоахіма.

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