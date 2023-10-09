Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Все дуже просто: що готує на вечерю принцеса Уельська Кейт

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
927
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Все дуже просто: що готує на вечерю принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська неодноразово розповідала, що любить сама стояти біля плити та готувати сніданки та вечері.

Ми вже знаємо, що на сніданок Кейт Міддлтон полюбляє їсти вівсянку з цільного зерна або пити зелений смузі. А що ж вона готує на вечерю для себе та своїх близьких.

Видання express розібралося та з'ясувало, що Кейт любить класичні вечері, а її фаворитами є печеня, паста та карі.

Якось під час одного з публічних виходів Кейт також розповіла, що її чоловік принц Вільям дуже любить смажену курку. Вона також згадувала, що є великою шанувальницею гострої їжі, на відміну принца Уельського.

Кейт та Вільям / © Getty Images
Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Також відомо, що її сім'я любить багато страв з макаронів, а старший син – принц Джордж – шанувальник пасти карбонара.

Нагадаємо, нещодавно ми ділилися з вами улюбленим рецептом пасти "Болоньєзе" від принца Вільяма.

Читайте також:

Улюблений рецепт Чарльза ІІІ – Запечені сирні яйця

Улюблений рецепт Чарльза ІІІ – Запечені сирні яйця

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
927
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація