Все дуже просто: що готує на вечерю принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська неодноразово розповідала, що любить сама стояти біля плити та готувати сніданки та вечері.

Ми вже знаємо, що на сніданок Кейт Міддлтон полюбляє їсти вівсянку з цільного зерна або пити зелений смузі. А що ж вона готує на вечерю для себе та своїх близьких.

Видання express розібралося та з'ясувало, що Кейт любить класичні вечері, а її фаворитами є печеня, паста та карі.

Якось під час одного з публічних виходів Кейт також розповіла, що її чоловік принц Вільям дуже любить смажену курку. Вона також згадувала, що є великою шанувальницею гострої їжі, на відміну принца Уельського.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Також відомо, що її сім'я любить багато страв з макаронів, а старший син – принц Джордж – шанувальник пасти карбонара.

Нагадаємо, нещодавно ми ділилися з вами улюбленим рецептом пасти "Болоньєзе" від принца Вільяма.

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