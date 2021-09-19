Все дуже просто: сестра герцогині Кембриджської розповіла, як тримає себе у формі

Все дуже просто: сестра герцогині Кембриджської розповіла, як тримає себе у формі

Сестра герцогині Кембриджської — Піппа Міддлтон-Мюттьюз в чудовій фізичній формі. Мама двох дітей розповіла, як їй це вдається.

Піппа виховує 2,5-річного сина Артура і шестимісячну доньку Грейс. З моменту других пологів їй довелося адаптувати свій режим для того, щоб знайти в ньому час для занять спортом. В інтерв'ю бренду HOKA One, представником якого також є Піппа, вона розповіла, що саме вона робить, щоб залишатися у формі, пише Hello!.

Піппа Міддлтон і Джеймс Метт'юз / Associated Press

"Активний відпочинок з моїм сином в парку або на дитячому майданчику, транспортування його на задньому сидінні велосипеда і біг, коли він був немовлям, були способами, завдяки яким я могла включити в програму вправи на свіжому повітрі. При цьому залишаючись практичною мамою", — пояснила вона. Ці заняття допомогли Піппі контролювати свою вагу, а також економили час, адже спортом можна було займатися разом з дитиною, перебуваючи на свіжому повітрі.

Як і будь-яка інша молода мама, Піппа також поділилася, що у неї стало набагато менше часу на фізичні вправи відтоді, як у неї з'явилися діти.

"За останні два роки, сімейне життя і материнство відняли у мене більшу частину вільного часу, і не дивно, що проблеми, з якими я мала справу раніше, відійшли на другий план. Біг і фітнес як і раніше є частиною мого щотижневого розпорядку, але не на тому рівні, який був раніше ", — говорить Міддлтон-Метт'юз.

Піппа Міддлтон / Getty Images

Втім, молода мама має гарний вигляд, і навіть краще, ніж багато інших мам, з цим вже точно ніхто не сперечатиметься. Хоча папараці, звичайно, зараз набагато рідше фотографують її, ніж це було раніше.

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