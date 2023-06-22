Всі на спорт: кронпринцеса Метте-Маріт із чоловіком та дітьми взяла участь у матчі

Норвезька кронпара відвідала матч дружби на стадіоні Скаугум в Осло.
Спадковий принц Хокон, його дружина — принцеса Метте-Маріт, старша дочка пари — принцеса Інгрід Олександра та її брат принц Сверре Магнус відвідали футбольний матч.
Троє членів родини були у спортивній формі: футболках та шортах, а кронпринцеса Метте-Маріт одягла футболку у поєднанні з чорними лосинами та зібрала довге біле волосся у низький хвіст.
Майбутня спадкоємиця королівського трону – принцеса Інгрід-Олександра – також була на матчі. Вона була у спортивній формі, її волосся було зібране в пучок, а у вухах виблискували золоті сережки-кільця з підвісками.
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