Всі на спорт: кронпринцеса Метте-Маріт із чоловіком та дітьми взяла участь у матчі

Спадковий принц Хокон, його дружина — принцеса Метте-Маріт, старша дочка пари — принцеса Інгрід Олександра та її брат принц Сверре Магнус відвідали футбольний матч.

Кронпринц Хокон з дружиною кронпринцесою Метте-Маріт та двома дітьми / Фото: Getty Images

Троє членів родини були у спортивній формі: футболках та шортах, а кронпринцеса Метте-Маріт одягла футболку у поєднанні з чорними лосинами та зібрала довге біле волосся у низький хвіст.

Майбутня спадкоємиця королівського трону – принцеса Інгрід-Олександра – також була на матчі. Вона була у спортивній формі, її волосся було зібране в пучок, а у вухах виблискували золоті сережки-кільця з підвісками.

Кронпринцеса Метте-Маріт та її дочка принцеса Інгрід-Олександра / Фото: Getty Images

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