Все не просто так: експертка пояснила, навіщо Кейт та Камілла з'явилися на публіці у червоних луках

Раніше цього тижня королева Камілла та принцеса Кетрін з'явилися на різних заходах у вбраннях однакового червоного кольору. І це не випадковість, як багатьом могло здатися.

Принцеса Уельська одягла червоний штанний костюм від Alexander McQueen, коли приїхала разом із чоловіком Вільямом у лондонську штабквартиру BAFTA. А королева-консорт Камілла вибрала червону сукню від Fiona Clare, коли відвідувала казарми Лілля в Олдершоті.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Королівська коментаторка Аманда Матта припустила, що червоний колір є "владним кольором", наприклад політики відомі тим, що носять червоні краватки або костюми, щоб продемонструвати впевненість. А Кейт і Камілла, одягнулися в червоне за такий короткий проміжок часу, оскільки зображали "єдиний і потужний фронт", додала Аманда, пише express.co.uk.

"Це була не тільки розумна ознака того, що вони хочуть, щоб ми вважали королівську родину твердою опорою, а й чудовий спосіб зробити їхню королівську роботу темою для розмов", - сказала експертка.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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"У колірній психології червоний колір "часто використовується для передачі впевненості на публіці". Інтенсивність червоного, порівняно з більш заспокійливими тонами зеленого чи синього, має більше психологічних та емоційних зв'язків, ніж будь-який колір у спектрі. А члени королівської сім'ї носять сміливі кольори для того, щоб продемонструвати публіці впевненість у собі", - зазначає експертка.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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