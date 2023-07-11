Все не просто так: експерт розсекретив прихований сенс "безтурботної" сукні принцеси Уельської

Минулого тижня принцеса Кейт відвідала благодійний турнір Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup у якому брав участь її чоловік принц Вільям. На публіці Її Високість з'явилася у безтурботному образі.

В руках у Кейт навіть був келих шампанського, який добре пасував до образу принцеси, а одягнена Кетрін була в блідо-блакитну з білим візерунком сукню Beulah London з пишними рукавами, вартістю 710 доларів.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Експерт з мови тіла Даррен Стентон розповів express про те, чому Кейт обрала саме таке вбрання для гри в поло і що ж ця сукня символізує.

"Це справжня зміна для Кейт. Ми ніколи раніше не бачили її в такій сукні. Вона дуже легка і літня, це перехід від її звичайних суконь у квітковий принт і говорить про те, що принцеса почувається розслабленою та безтурботною. Ми бачимо багато позитивних усмішок від неї. Вона щиро рада бути на заході та почувається у своїй стихії", — каже експерт.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Getty Images

Він також зазначив, що розпущене волосся Кетрін, окуляри на обличчі і той самий келих у руках символізували те, що принцеса поряд з чоловіком мала справді розслаблений вигляд, незважаючи на те, що вони обидвоє були на роботі. Пара навіть обмінялася поцілунками після перемоги команди принца Вільяма.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

"Пара поцілувала одне одного в щоки, а Кейт стиснула руку Вільяма. Те, як вони відображають одне одного, чудово показує, наскільки реальний їхній зв'язок. Вони не могли бути ближчими одне до одного. Руки Кейт знаходяться в тому ж положенні, що й руки Вільяма, і ви можете відчути, наскільки вони щасливі, дивлячись на них разом", – додає експерт.

Принцеса Уельська та принц Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ми також згадували, як принцеса Діана підтримувала принца Чарльза на іграх у поло та обдаровувала його поцілунками на публіці.

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