Все не просто так: стало відомо, навіщо Меган Маркл приїжджала з принцом Гаррі на Invictus Games

Все не просто так: стало відомо, навіщо Меган Маркл приїжджала з принцом Гаррі на Invictus Games

Netflix відмовився від мультсеріалу Меган Маркл, який мав вийти під назвою "Перлина" та розповідати про дитинство герцогині Сассекської. Але інший проєкт за участю герцогині Сассекської та її чоловіка покажуть публіці.

Створення мультфільму, продюсером якого мав бути Девід Ферніш, скасували через хвилю скорочень, викликаних падінням числа підписників стрімінгового сервісу.

Після виходу з королівської родини 2020 року Меган та її чоловік принц Гаррі заснували Archewell Productions, щоб створювати серіали, документальні фільми, повнометражні та дитячі програми та очікувалося, що мультфільм "Перлина" стане першим мультсеріалом, створеним продюсерською компанією. Герцогиня Меган стала виконавчою продюсеркою мультсеріалу.

Меган та Гаррі / Associated Press

Тоді повідомлялося, що мультфільм розповість про пригоди відважної 12-річної дівчинки на ім'я Перл. А образ центрального персонажа був натхненний справжньою особистістю, тобто самою Меган Маркл.

Як пише Daily Mail, Netflix зберігає оптимізм щодо угоди з Archewell і планує низку інших проєктів, зокрема документальний серіал під назвою Heart of Invictus, який знімали під час нещодавніх "Ігор Непереможених", які Гаррі та Меган відвідували у Нідерландах. Саме для цих цілей, кажуть, Меган і приїжджала з Гаррі на "Ігри", а також разом вони навідувалися до королеви Єлизавети II у Віндзор. Все не просто так, а щоб потім в інтерв'ю Гаррі було що розповісти, а Netflix було, що показати глядачам.

Меган та Гаррі / Associated Press

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