Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Все не так просто: принц Чарльз прокоментував стан здоров'я королеви Єлизавети ІІ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Все не так просто: принц Чарльз прокоментував стан здоров'я королеви Єлизавети ІІ

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Associated Press

Багато хто турбується про стан здоров'я королеви Єлизавети II. Але її старший син, принц Чарльз, стверджує, що підстав для переживань немає.

Під час нещодавнього туру до Йорданії та Єгипту з принцом Уельським поспілкувалися журналісти зі Sky News. Вони поцікавилися тим, як почувається королева після госпіталізації минулого місяця та проблем зі спиною, про які стало відомо тиждень тому.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / © Associated Press
Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Associated Press

Коли Чарльза запитали, як справи у королеви, він спокійно відповів, що з нею "все гаразд".

"Коли ви дійдете до 95-річного віку, це буде не так просто, як раніше", — сказав він із усмішкою. "Це досить непросто і в 73 роки", — пожартував Чарльз, якому 14 листопада якраз виповнилося 73 роки.

Нагадаємо, вчора монархиня відвідала церемонію хрещення двох своїх правнуків – Августа Гоука Філіпа Бруксбенка (сина принцеси Євгенії) та Лукаса Філіпа Тіндалла (сина Зари Тіндалл) у Королівській каплиці всіх Святих у Віндзорі. Принц Уельський привіз святу воду з річки Йордан, де нещодавно побував із візитом.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз у Йорданії / © Associated Press
Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз у Йорданії / Associated Press

Читайте також:

Наступна публікація