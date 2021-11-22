Все не так просто: принц Чарльз прокоментував стан здоров'я королеви Єлизавети ІІ

Все не так просто: принц Чарльз прокоментував стан здоров'я королеви Єлизавети ІІ

Багато хто турбується про стан здоров'я королеви Єлизавети II. Але її старший син, принц Чарльз, стверджує, що підстав для переживань немає.

Під час нещодавнього туру до Йорданії та Єгипту з принцом Уельським поспілкувалися журналісти зі Sky News. Вони поцікавилися тим, як почувається королева після госпіталізації минулого місяця та проблем зі спиною, про які стало відомо тиждень тому.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Associated Press

Коли Чарльза запитали, як справи у королеви, він спокійно відповів, що з нею "все гаразд".

"Коли ви дійдете до 95-річного віку, це буде не так просто, як раніше", — сказав він із усмішкою. "Це досить непросто і в 73 роки", — пожартував Чарльз, якому 14 листопада якраз виповнилося 73 роки.

The Prince of Wales has said the Queen is "alright" but added "once you get to 95, it's no quite as easy as it used to be".



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Нагадаємо, вчора монархиня відвідала церемонію хрещення двох своїх правнуків – Августа Гоука Філіпа Бруксбенка (сина принцеси Євгенії) та Лукаса Філіпа Тіндалла (сина Зари Тіндалл) у Королівській каплиці всіх Святих у Віндзорі. Принц Уельський привіз святу воду з річки Йордан, де нещодавно побував із візитом.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз у Йорданії / Associated Press

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