Все підлаштовувалося під календар Чарльза: дивовижні подробиці перших пологів принцеси Діани

Ні для кого, мабуть, не секрет, що принцеса Діана любила своїх синів – принців Вільяма та Гаррі. Народження кожного з них вона описала у своїй біографії.

У книжці автора Ендрю Мортона "Діана. Справжня історія з її вуст", принцеса розповіла, як на світ з'явився її перший спадкоємець Вільям. Він народився 21 червня 1982 року у Лікарні Святої Марії у Лондоні. І, виявляється, день його народження був обраний відповідно до щільного графіка в календарі його батька Чарльза.

Принцеса Діана та принц Чарльз із сином Вільямом у день виписки з госпіталю після його народження / Фото: Associated Press

"Перш ніж Вільям мав народитися, ми повинні були знайти в щоденнику таку дату, яка б підходила Чарльзу та його поло. Пологи довелося стимулювати, тому що я більше не могла зазнавати тиску з боку преси, це ставало просто нестерпним. Складалося враження, ніби щодня за мною хтось стежить", — згадувала ті дні Діана в інтерв'ю, яке вона дала Ендрю Мортону.

Принцеса Діана та принц Чарльз із сином Вільямом у день виписки з госпіталю після його народження / Фото: Associated Press

Пологи принцеси Уельської проходили важко, але про це публіка навіть не здогадувалася.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

"Під час пологів я почувалася жахливо, це були дуже важкі пологи. Лікарі хотіли робити кесарів розтин, але я про це дізналася тільки тоді, коли вже сама народила. Так чи інакше, хлопчик з'явився на світ, велика радість. Всі в захваті. Нам вдалося підібрати дату, коли Чарльз міг злізти зі свого коня для поло, щоб я народила дитину", – згадувала принцеса. А після повернення додому принцесу Діану спіткала сильна післяпологова депресія.

Принцеса Діана та принц Вільям / Фото: Associated Press

Також раніше ми розповідали, що принц Чарльз не зрадів народженню другого сина і був шокований тим, що це хлопчик.

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