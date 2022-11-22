Все пішло не за планом: Джеффрі Епштейн хотів шантажувати королеву Єлизавету II та принца Ендрю

Принц Ендрю давно поплатився за те, що був тісно пов'язаний з американським фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.
Фінансист Джон Браян припускає, що Джеффрі Епштейн товаришував із герцогом Йоркським не просто так. Техаський мільйонер і фінансист переконаний, що Епштейн планував вимагати гроші у королеви Єлизавети II, шантажуючи принца Ендрю.
Як пише Mirror, Епштейн товаришував із багатими та впливовими чоловіками, перш ніж шантажувати їх. Пан Браян, це той самий чоловік, якого було знято в компанії Сари Фергюсон, коли він облизував її пальці на пляжі, це сталося через п'ять місяців після розлучення Сари з Ендрю. Він припустив:
"Епштейн змусив багатих людей платити, щоб уникнути скандалу. Таким чином він заробив сотні мільйонів доларів. Він намагався заманити Ендрю у своє павутиння, але його кінцевою метою була королева. Я вважаю, що Ендрю невинний. Якби він був залучений до "оргії"", як стверджувалося, то Епштейн використав би це, щоб підкупити королеву, щоб вона виплатила мільйони. Але цього не сталося".
Нагадаємо, Джеффрі Епштейн наклав на себе руки у в'язниці 2019 року. Його колишню дівчину Гіслен Максвелл засудили до 20 років ув'язнення за те, що зводила дівчат-підлітків для сексуального зв'язку з багатими чоловіками. А принц Ендрю рішуче відкидав всезвинувачення, коли одна з жертв Епштейна — Вірджинія Джуфре подала на герцога до суду.
За пів року судових розглядів адвокатам принца Ендрю вдалося врегулювати питання з пані Джуфре. Чому принц Ендрю заплатив, а точніше за нього заплатила сама королева Єлизавета II рекордні від 7 до 12 мільйонів фунтів стерлінгів, ми вже розповідали.
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