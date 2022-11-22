Все пішло не за планом: Джеффрі Епштейн хотів шантажувати королеву Єлизавету II та принца Ендрю

Принц Ендрю давно поплатився за те, що був тісно пов'язаний з американським фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Фінансист Джон Браян припускає, що Джеффрі Епштейн товаришував із герцогом Йоркським не просто так. Техаський мільйонер і фінансист переконаний, що Епштейн планував вимагати гроші у королеви Єлизавети II, шантажуючи принца Ендрю.

Джеффрі Епштейн, принц Ендрю з дівчатами / Фото: Getty Images

Як пише Mirror, Епштейн товаришував із багатими та впливовими чоловіками, перш ніж шантажувати їх. Пан Браян, це той самий чоловік, якого було знято в компанії Сари Фергюсон, коли він облизував її пальці на пляжі, це сталося через п'ять місяців після розлучення Сари з Ендрю. Він припустив:

"Епштейн змусив багатих людей платити, щоб уникнути скандалу. Таким чином він заробив сотні мільйонів доларів. Він намагався заманити Ендрю у своє павутиння, але його кінцевою метою була королева. Я вважаю, що Ендрю невинний. Якби він був залучений до "оргії"", як стверджувалося, то Епштейн використав би це, щоб підкупити королеву, щоб вона виплатила мільйони. Але цього не сталося".

Джеффрі Епштейн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн наклав на себе руки у в'язниці 2019 року. Його колишню дівчину Гіслен Максвелл засудили до 20 років ув'язнення за те, що зводила дівчат-підлітків для сексуального зв'язку з багатими чоловіками. А принц Ендрю рішуче відкидав всезвинувачення, коли одна з жертв Епштейна — Вірджинія Джуфре подала на герцога до суду.

За пів року судових розглядів адвокатам принца Ендрю вдалося врегулювати питання з пані Джуфре. Чому принц Ендрю заплатив, а точніше за нього заплатила сама королева Єлизавета II рекордні від 7 до 12 мільйонів фунтів стерлінгів, ми вже розповідали.

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

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