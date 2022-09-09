Все почалося після смерті принца: як погіршувалося здоров'я королеви Єлизавети ІІ

Почалися досить серйозні проблеми зі здоров'ям у королеви після смерті її чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького, який пішов із життя 9 квітня 2021 року.

Відтоді монархиня помітно схудла, а також у неї з'явилися проблеми з мобільністю, через що вона досить часто почала відмовлятися від участі в різних заходах, зокрема і тих, які були пов'язані зі святкуванням її Платинового ювілею правління. Вона або відвідувала заходи віртуально, або посилала когось із членів сім'ї замість себе.

Минулого року, восени, Єлизавета II провела одну ніч у лікарні короля Едуарда VII, і почала часто з'являтися на публіці з ціпком у руках. Але пори все це вона щосили намагалася продовжувати виконувати свої королівські обов'язки, багато усміхалася і навіть сама керувала автомобілем.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Також минулої осені королева розтягнула спину, через що деякий час дотримувалася постільного режиму, а буквально через кілька місяців після цього вона заразилася коронавірусом, хоча була тричі вакцинована. На той час монархиня самоізолювалася і постійно перебувала під наглядом медиків, але Букінгемський палац запевняв, що з нею все гаразд і вона просто відчуває легкі симптоми хвороби.

Між усіма цими подіями багатьох турбував і стан рук Її Величності, адже вони мали хворобливий вигляд.

Королева Єлизавета II та Нікола Стерджен / Фото: Associated Press

У липні монархиня вирушила до свого улюбленого шотландського замку Балморал, щоб розпочати традиційні літні канікули. І саме там вона вітала нову прем'єр-міністурку.

Королева Єлизавета II та Ліз Трас / Фото: Associated Press

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