Все почалося з малюнка чорним маркером: дизайнер Ерве П'єр показав ескізи до сукні Меланії Трамп

Сукня першої леді була досить креативною і кардинально відрізнялася від усього, що носили на цьому заході інші дружини президентів.

20 січня у Сполучених Штатах Америки відбулася традиційна інавгурація президента, яким після виборів став представник республіканської партії Дональд Трамп. Він став 47-м президентом Америки, а його дружина Меланія — новою першою леді.

Цьогорічний захід проводився в ротонді Капітолію, а не біля будівлі, як завжди, через погану погоду. Після офіційної частини на гостей та учасників чекав концерт, парад, а ввечері – святковий традиційний бал, на якому президент та перша леді виконали танець на сцені.

Те, в чому перша леді вийде на сцену, зазвичай вкрито найсуворішою таємницею, а спостерігачі з нетерпінням чекають на її появу. Меланія цього разу надала перевагу бренду Herve Pierre, який також шив для неї сукню 2017 року.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Це була елегантна біла сукня з чорною стрічкою, яка починалася на грудях і обвивала її талію.

"Як усе починалося... проста каракуля маркером на аркуші паперу може стати початком ідеї!" — написав модельєр Ерве П'єр під зображенням.

Також він поділився більш повними та детальними ескізами вбрання.

"Для мене було великою честю створити сукню для першої леді Меланії Трамп, яку вона носила сьогодні ввечері. Я не можу достатньо їй віддячити... це був чудовий проєкт, чудова співпраця... як завжди!!!!", — написав він.

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