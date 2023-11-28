Все про королівську родину: 10 гучних сенсацій із нової книжки неофіційного біографа Меган та Гаррі

Неофіційний біограф Меган Маркл та принца Гаррі — Омід Скобі — випустив книжку, в якій розповів "свою правду" про британську королівську родину.

Книжка називається "Фінал". Видання Express.co.uk уважно вивчило матеріал і розповіло про 10 гучних заяв Скобі про монаршу родину. Швидше за все, королівську родину та короля Чарльза III чекають нові потрясіння.

Згідно з синопсисом, "Фінал" — це самопроголошене "розслідування" нинішнього стану британської монархії, що включає "непопулярного короля, владолюбного спадкоємця престолу та королеву, готову піти на небезпечні заходи, щоб зберегти свою владу".

Омід Скобі / Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл уже дистанціювалися від вибухової книжки та заявили, що не "пов'язані" з нею. Хоча вони допомогли Скобі написати попередню книжку про себе, яка називалася "У пошуках свободи". То була перша королівська книжка автора.

Справжня причина, через яку принц Гаррі покинув королівську родину

Гаррі та Меган залишили свої королівські обов'язки на початку 2020 року, перш ніж переїхати до США. Скобі стверджує, що знав справжню причину, через яку Гаррі хотів піти, і це було пов'язано з його особистою свободою. "В очах деяких представників "Фірми" принц Гаррі становить загрозу для корони. Його свобода виявляти своє власне мислення за межами кордонів установи зробила його ворогом".

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Меган Маркл "ніколи більше не захоче повертатися до Англії"

Скобі стверджує, що герцог Сассекський "готовий забути" ворожнечу, що триває, з королівською родиною, оскільки він прагне примирення. Але, за словами автора, хоча принц і хоче поновити стосунки з батьком, Меган "ніколи більше не захоче повертатися до Англії".

Принца Гаррі "тримали у невіданні" про погіршення здоров'я королеви

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Автор стверджує, що Гаррі не був проінформований про погіршення здоров'я покійної королеви Єлизавети II і "поняття не мав", що члени королівської родини готувалися попрощатися з нею останніми годинами минулого року.

"Сасекські поняття не мали, що Букінгемський палац уже планував останні години життя королеви і перші дні нової ери монархії — поки не почав дзвонити телефон герцога. Невідомий номер. Зазвичай він їх ігнорував".

Принц Гаррі змушений "благати" членів королівської родини не повідомляти новини про смерть королеви

Про смерть королеви Єлизавети було офіційно оголошено світу о 18:30 8 вересня, незадовго до того, як Гаррі зміг приземлитися в Абердині, в Шотландії. У книжці стверджується, що Букінгемський палац планував опублікувати заяву раніше, але Гаррі "благав" їх почекати, оскільки через штормову погоду його літаку довелося облетіти аеропорт, перш ніж він зміг приземлитися, і він хотів бути з ними в цей час. Палац погодився почекати, але зрештою оголосив про це без нього.

Лють принца Вільяма

Принц Вільям та принц Гаррі / Фото: Associated Press

У своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі звинувачує свого старшого брата Вільяма у фізичному нападі на нього. Принц Уельський ніколи не коментував звинувачення. Тепер книжка Скобі доповнює це твердження, що бійка між братами мала місце.

"Я розмовляв з джерелом і вони назвали Гаррі "перебіжчиком" і сказали, що це була думка Вільяма. Це були дві людини, які колись давно були твердо єдині у своїх поглядах. Одній з них довелося піти, щоб ще й захистити корону".

У короля Чарльза і принца Вільяма "суперечливі підходи та думки"

Скобі стверджує, що принц Уельський все більше розчаровується через "розтрачування" свого батька і бачить у ньому лише "перехідного монарха". Повідомляється, що у книжці розкриваються моменти, за які королівській родині має бути "соромно". Наприклад, що Чарльз, і Вільям мають "суперечливі підходи і думки" стосовно монархії.

"Їхні погляди, їхні погляди дуже різні, і я бачу, що в наступні роки це стане проблемою", — пише автор.

Принц Вільям та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Принцу Гаррі "промили мізки"

Скобі пише, що принц Вільям стверджував, що його братові Гаррі "промила мізки армія терапевтів" і, що скарги Сассекських на королівське життя "шокували родину".

"Вільям вважає, що Гаррі та Меган приголомшили сім'ю, навіть королеву, своїми публічними скаргами. Переконаний, що Гаррі промила мізки "армія терапевтів", Вільям каже, що більше не впізнає навіть свого брата", — пише Скобі.

Король Чарльз наказав королівському персоналу "позбутися" зустрічі з принцом Гаррі, оскільки він "перевантажений роботою". За словами Скобі, на той момент король і Гаррі "майже не розмовляли". Через три тижні після того, як його прохання було відхилено, герцог Сассекський оголосив про публікацію своїх мемуарів "Запасний". Повідомляється, що ця новина призвела монарха "в стан шоку".

Король Чарльз люто назвав принца Гаррі "цим дурнем" після виходу документалки Netflix

Повідомляється, що король Чарльз був настільки розгніваний принцом Гаррі після виходу документального фільму Netflix про нього та Меган, що назвав його "цим дурнем".

"У палаці всі трималися за голови. А Чарльз перейшов від небажання, щоб хтось говорив про його сина, до відкритої критики "цього дурня".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Принцеса Анна стоїть за виселенням Сассекських із Фрогмору

За даними Endgame, виселення Гаррі та Меган із Фрогмору було підтримане принцесою Анною. Кажуть, що королівська принцеса переконала свого брата Чарльза вигнати Гаррі та Меган із маєтку. Після виходу книжки Гаррі сестра короля зайняла найтвердішу позицію і переконала його наказати їм залишити Фрогмор-котедж.

Принцеса Кейт здригається від згадки Меган Маркл

Принцеса Уельська та герцогиня Сасекська / Фото: Getty Images

У ще одній гучній заяві Скобі стверджує, що принцеса Кейт "здригається", коли чує ім'я Меган.

"Кейт провела більше часу, говорячи про Меган... ніж із Меган", — пише автор книжки. Він також повідомляє, що дві королівські жінки не спілкувалися безпосередньо з кінця 2019 року.

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