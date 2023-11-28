Все про майбутні титули принцеси Шарлотти: що чекає на дочку Уельських

Однак у майбутньому єдина дочка принца Вільяма та принцеси Кетрін може успадкувати титул королівської принцеси, який зараз належить принцесі Анні – сестрі короля Чарльза ІІІ.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Цей титул зазвичай дається старшій дочці монарха, тому в даний час титул належить принцесі Анні, оскільки саме вона була старшою і єдиною дочкою покійної королеви Єлизавети II. А ось принцеса Шарлотта може успадкувати його, якщо принцеса Анна помре, а її батько принц Вільям стане королем після зречення або смерті короля Чарльза III.

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Після того, як це станеться, принц Джордж отримає титул принца Уельського, а його молодший брат Луї, швидше за все, отримає титул або герцога Кембриджського або герцога Йоркського, пише express.

Принцеса Анна здобула цей титул лише 1987 року, коли їй виповнилося 36 років.

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