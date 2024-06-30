Все ще не в нормі: стало відомо, як королева Летиція вирішує проблему з ногою

Королева Летиція все ще проходить лікування після того, як у травні зламала фалангу пальця.

Нещодавно стало відомо, яке лікування їй призначили лікарі, щоб відновитись. Під час святкування 10-річчя проголошення короля Філіпа на престол, її вибір взуття продемонстрував, що королева використовує терапевтичну синдактилію.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

За словами експертів, синдактилія є поєднанням двох пальців, ураженого разом зі здоровим, що знаходиться поряд з ним, для сприяння їх відновленню шляхом іммобілізації.

Як пише royalfamily.news, дана методика застосовується як для рук, так і для ніг і адаптується залежно від конкретного діагнозу.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Після того, як кілька тижнів тому в результаті домашнього нещасного випадку королева отримала перелом проксимальної фаланги середнього пальця правої ноги, вона віддала перевагу носити закрите взуття, наприклад, балетки, кросівки або кеди. Проте з приходом літа та підвищенням температури повітря королева змінила кеди на сандалії і стало помітно, що Летиція носить пов'язку на пальцях.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Летиція змінила костюми на струмливі спідниці.

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