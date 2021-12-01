Все ще в Лондоні: стильна Емілі Ратаковскі продовжує піарити свою книжку

Все ще в Лондоні: стильна Емілі Ратаковскі продовжує піарити свою книжку

Емілі Ратаковскі продовжує активно піарити свою дебютну книжку "Моє тіло".

Робота Ратаковскі вже стала бестселером за версією New York Times. Це відверті есе дівчини про повернення собі права власності на своє тіло. Книжка є глибоко особистим дослідженням Емілі фемінізму, сексуальності та влади, відношення чоловіків до жінок.

Емілі Ратаковскі заскочили папараці, коли вона приїхала до Центру Еммануеля в Лондоні на захід, де вона знову розповість про книжку. 30-річна зірка була у чорно-білому аутфіті, високих шкіряних чоботях, з розпущеним волоссям, легким мейком та рум'янцем на щоках.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

У Лондоні зірка перебуває вже кілька днів, раніше її заскочили фотографи, коли вона залишала книгарню Waterstones, розташовану на вулиці Гауер-стріт, у Лондоні. Там у неї була автографсесія.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

А ще раніше модель сфотографували, коли вона залишала WOW: Shameless Festival у Центрі мистецтв Баттерсі у Лондоні.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

У Нью-Йорку на зірку чекає чоловік Себастьян Бір Макклард і син Сильвестр.

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