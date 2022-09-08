Все серйозно: Гаррі та Меган скасували участь у вечірній церемонії та терміново їдуть до Балморала до королеви

Повідомляється, що монархиня перебуває під медичним наглядом у Балморалі після того, як лікарі були стурбовані її здоров'ям, а близькі родичі вже поспішають до неї, щоб підтримати.

Принц Чарльз, принц Вільям, герцогиня Камілла та принцеса Анна вже прибули до Балморала. Принц Едвард, його дружина графиня Софі та принц Ендрю їдуть до Балморала на тлі зростання побоювань за здоров'я королеви.

Як повідомляє express, принц Гаррі та Меган Маркл, які зараз перебувають у Великій Британії і сьогодні ввечері мали відвідати церемонію WellChild Awards у Лондоні, скасували свою участь і також прямують до Балморала.

Меган і Гаррі з принцом Чарльзом та іншими членами королівської родини / Фото: Associated Press

Представник палацу заявив: "Після подальшого огляду сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в комфорті та перебуває в Балморалі".

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс була проінформована про стан здоров'я королеви, їй передали записку в палаті громад, де повідомлялося про розвиток подій. Пані Трасс зробила заяву, що "вся країна буде глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу обідньої пори", додавши, що "мої думки — і думки людей по всьому Сполученому Королівству — в цей час з Її Величністю Королевою та її родиною".

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

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