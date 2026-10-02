Усе ще в жалобі: принцеса Інгрід Олександра в чорному вбранні супроводжувала батька-короля на відкритті парламенту

Король Гокон VIII та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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Як і у Швеції, відкриття парламенту — одна з найурочистіших подій у норвезькому інституційному календарі. Ця церемонія проводиться в кількох скандинавських країнах, але цього року вона набуває особливого значення для Норвегії, оскільки король Гокон VIII вперше головує на ній від моменту свого сходження на престол лише п’ять тижнів тому.

Таким чином, монарх приймає на себе один зі своїх перших важливих офіційних обов’язків після смерті свого батька, короля Гаральда V.

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Король Гокон VIII і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Такий історичний день для норвезької королівської родини позначений також відсутністю королеви Метте-Маріт. Вона не змогла бути присутньою на відкритті парламенту через респіраторну інфекцію, повідомляє канал NRK.

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Раніше влітку Метте-Маріт перенесла операцію з пересадження легень і все ще перебуває у періоді реабілітації.

Сьогодні короля Гокона супроводжувала його донька — спадкова принцеса Інгрід Олександра. Оскільки королівський двір, як і раніше, дотримується офіційної жалоби, вона продовжує носити чорний одяг на знак жалоби.

Для цього випадку вона обрала просту чорну сукню міді з лаконічним силуетом, V-подібним вирізом і довгими рукавами з розкльошеними манжетами. Образ принцеса доповнила чорними колготами, туфлями з закритим носком до тону та невеликим клатчем Knot від Bottega Veneta. Єдиним її аксесуаром було витончене намисто з кулоном, а волосся було вільне укладене та зібране назад темною пов’язкою.

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