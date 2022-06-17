Все-таки приїхала: герцогиня Кейт у ефектному вбранні з'явилася на королівських перегонах

Сьогодні, на четвертий день перегонів Royal Ascot 2022 на іподромі Аскот, захід відвідали герцогиня Кембриджська та принц Вільям.

Як відомо, Кейт не любить відвідувати королівські перегони, тому що страждає від алергії на коней. Але сьогодні, 17 червня, у спекотний день вона все-таки приїхала в Аскот.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Образ герцогині був як завжди бездоганний Для виходу герцогиня одягла білу сукню в чорний горох від Alessandra Rich за 1070 фунтів та ефектний чорний солом'яний капелюшок із широкими плоскими крисами та прикрасами з білих квітів.

Також герцогиня одягла сережки принцеси Діани. Ці сережки - комбінація двох пар сережок принцеси, перлинні підвіски в яких є знімними

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