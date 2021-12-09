Все в зборі: сім'я Міддлтон на різдвяному концерті у Віндзорському абатстві

Все в зборі: сім'я Міддлтон на різдвяному концерті у Віндзорському абатстві

Вчора у герцогині Кембриджської відбувся дуже важливий захід.

Восьмого грудня у Віндзорському абатстві герцогиня Кембриджська вийшла на сцену як ведуча різдвяного концерту, який вона організувала спільно з благодійним королівським фондом The Royal Foundation.

Герцогиня Кемріджська на різдвяному концерті / Associated Press

Кейт мала дуже яскравий вигляд в червоному вбранні від Catherine Walker, і човниках від Gianvito Rossi. Крім того, на концерт Кетрін одягла особливу прикрасу – сапфірові сережки з діамантами, які раніше належали королеві-матері Єлизаветі Боуз-Лайон.

На цей важливий для герцогині захід як група підтримки прийшла вся сім'я Міддлтонів.

Піппа Міддлтон / Getty Images

Піппа Міддлтон – сестра Кейт – прийшла на захід у гарному образі. Вона одягла смарагдове пальто від The Fold, чорні човники та щільні чорні колготки.

Принцеса Євгенія та Піппа Міддлтон / Getty Images

За колірним поєднанням її вбрання співпало із вбранням принцеси Євгенії, яка обрала для виходу кейп-пальто від Chloe такого самого кольору і доповнила його чорними колготками та чоботями.

Брат Кетрін Джеймс прийшов на концерт зі своєю дружиною Алізе Тевене, яка одягла цікавий штанний костюм від Sezane.

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / Getty Images

Мама герцогині одягла довге двобортне пальто кольору марсала.

Керол, Майк та Піппа Міддлтон / Getty Images

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