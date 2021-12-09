Все в зборі: сім'я Міддлтон на різдвяному концерті у Віндзорському абатстві

Вчора у герцогині Кембриджської відбувся дуже важливий захід.
Восьмого грудня у Віндзорському абатстві герцогиня Кембриджська вийшла на сцену як ведуча різдвяного концерту, який вона організувала спільно з благодійним королівським фондом The Royal Foundation.
Кейт мала дуже яскравий вигляд в червоному вбранні від Catherine Walker, і човниках від Gianvito Rossi. Крім того, на концерт Кетрін одягла особливу прикрасу – сапфірові сережки з діамантами, які раніше належали королеві-матері Єлизаветі Боуз-Лайон.
На цей важливий для герцогині захід як група підтримки прийшла вся сім'я Міддлтонів.
Піппа Міддлтон – сестра Кейт – прийшла на захід у гарному образі. Вона одягла смарагдове пальто від The Fold, чорні човники та щільні чорні колготки.
За колірним поєднанням її вбрання співпало із вбранням принцеси Євгенії, яка обрала для виходу кейп-пальто від Chloe такого самого кольору і доповнила його чорними колготками та чоботями.
Брат Кетрін Джеймс прийшов на концерт зі своєю дружиною Алізе Тевене, яка одягла цікавий штанний костюм від Sezane.
Мама герцогині одягла довге двобортне пальто кольору марсала.
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