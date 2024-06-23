Все як 25 років тому: щасливі Шарлотта та Джордж нагадали своїх тіток на концерті Spice Girls

Принц Вільям з дітьми — Шарлоттою та Джорджем — сходив на концерт співачки Тейлор Свіфт і поділився фото на своїй сторінці в Instagram. На селфі він і його спадкоємці радісно усміхалися і були щасливі, що познайомилися з суперзіркою.

Цей кумедний кадр нагадав нам фото двох тіток Шарлотти та Джорджа – принцес Беатріс та Євгенії, які у грудні 1999 року ходили на концерт Spice Girls у Лондоні зі своєю мамою Сарою Фергюсон.

Дівчатка були в захваті від знайомства зі своїми кумирами — у ті роки гурт був дуже популярним, а його учасниці вже були в статусі суперзірок.

Принцеса Беатріс, принцеса Євгенія, Сара Фергюсон, гурт Spice Girls / Фото: Getty Images

Схоже, що на концерт Вільям та діти ходили також з нагоди дня народження принца – 21 червня йому виповнилося 42 роки.

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