Все, як і з принцесою Уельською: з королевою Максимою траплявся такий самий конфуз

Конфуз, який часто відбувається з принцесою Уельської Кетрін одного разу стався і з королевою Нідерландів Максимою.

Нам потрапило архівне фото королеви, яке було зроблено 6 червня 2014 року. Її Величність брала участь у міжнародній церемонії у Sword Beach, присвяченій 70-річчю висадки десанту у Вістреамі, Франція.

Одягнена королева була того дня у строкату коротку сукню та короткий жовтий жакет, а взута в лакованы туфлі з круглими носами на високих підборах. У руках тримала бежевий клатч, а на голові у Її Величності був маленький капелюшок і Максима була у сонцезахисних окулярах.

Вітер того дня видався сильним і поривом підняв поділ королівської сукні, що Максима ледве встигла його підхопити.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Раніше ми збирали цілу добірку фото і показували, як схожі казуси траплялися з принцесою Уельської Кетрін. Якось королева Єлизавета II навіть дала пораду Кейт, як зробити так, щоб її сукні не піднімалися вгору з кожним поривом вітру. Але одного разу такий прийом не спрацював навіть із королевою.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

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