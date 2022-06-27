Все, як любить Меган: у герцогині Сассекської з'явилася подруга, яка захоплюється нею

Все, як любить Меган: у герцогині Сассекської з'явилася подруга, яка захоплюється нею

У Меган Маркл з'явилася нова подруга, яка говорить про неї лише хороше, що не може не лестити герцогині Сассекській.

Нещодавно Меган приїздила підтримати чоловіка принца Гаррі на грі в поло. Під час ігор, яких було кілька, Меган потоваришувала з дружиною найкращого друга Гаррі — Начо Фігуероса — Дельфіною. Саме вона тепер пише у своєму блогу в Instagram, як їй пощастило потоваришувати з герцогинею Сассекською.

Меган Маркл на поло / Фото: Getty Images

"M — з нетерпінням чекаю на ще багато таких моментів з вами та H.

Можливість проводити час разом протягом цих 2 місяців була такою особливою. Я бажаю всім бачити тебе такою, яка ти є. Моя сестра ❤️, тепер моя колега "пвайф" (дружина в поло) — ви молодці, що придумали це. Не можу дочекатися, щоб побачити вас знову найближчим часом, щоб розділити гострі відчуття та просто час відпочинку.

Я поважаю тебе, продовжуй йти, стійко та сильно. Слухай своє серце, воно направить тебе, бо воно в тебе велике і прекрасне. Я люблю тебе, моя дорога ❤️", — написала Дельфіна.

Меган та Дельфіна / Фото: instagram.com/delfinablaquier

Ймовірно, такий теплий привіт для герцогині дуже сподобається Меган. Адже не всі так відгукуються про дружину принца Гаррі.

Чоловік Дельфіни – Начо – одним із перших прокоментував пост дружини. Він написав: "Я згоден із цим. Ми любимо тебе, М".

Нагадаємо, принц Гаррі приєднався до поло-команди Начо Los Padres у травні 2022 року і провів останні кілька тижнів, граючи у лізі. Проте їхня команда програла фінал ліги. Гаррі та Начо товаришують понад 13 років.

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