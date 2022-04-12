Все заради кохання: експринцеса Японії Мако влаштувалась на роботу

Мако працює у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

Колишня японська принцеса — Мако Комуро – влаштувалася на роботу волонтеркою у Метрополітен-музей у Нью-Йорку. Вона працює з колекцією азіатського мистецтва, пише видання People.

"Ця діяльність потребує серйозної підготовки та часто пов'язана з проведенням великої кількості часу в бібліотеці", — розповів виданню People колишній куратор Метрополітен-музею.

Для Мако це робота до душі, оскільки вона навчалася на спеціальності "Мистецтво та культурна спадщина" у Міжнародному християнському університеті в Токіо. Вона також вивчала історію мистецтва в Единбурзькому університеті Шотландії, а у 2016 році здобула ступінь магістра у галузі художніх музеїв та галерей в Університеті Лестера.

Нагадаємо, минулої осені Мако відмовилася від свого королівського титулу і вийшла заміж за простолюдина Кея Комуро. Вона також відмовилася від виплати 1,3 мільйона доларів, які за традицією японський уряд виплачує королівським жінкам після одруження.

Мако та Кей познайомилися у 2012 році під час навчання у Міжнародному християнському університеті в Токіо. У 2017 році вони оголосили про свої заручини, але вже наступного року перенесли весілля на 2020 через церемонію передачі престолу від Акіхіто його старшому синові Нарухіто.

Мако та Кей Комуро / Getty Images

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