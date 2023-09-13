Все життя з однією зачіскою: принцеса Анна не любить експерименти з волоссям

Королівська принцеса завжди носила довге волосся і заплітала його в одну й ту саму зачіску.

Дочка королеви Єлизавети II, мабуть, дуже консервативна жінка. Вона носить одяг, який купила багато десятиліть тому і роками не змінює зачіску. Ми зібрали кілька архівних фото, щоб показати вам це.

Цей знімок було зроблено 5 червня 1985 року. Анна в капелюсі з вуаллю під час участі у забігу 206-го Epson Derby на іподромі Епсом неподалік Лондона.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

А це фото було зроблено багато років потому. Принцеса Анна гримасує, дивлячись на щось у натовпі, коли вона йде до церкви Святої Марії Магдалини в королівському маєтку в Сандрінгемі, щоб бути присутньою на щорічній різдвяній церковній службі разом з іншими членами королівської родини. Як бачите, і капелюшок у Анни схожий, і зачіска така сама.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

І хоча в юні роки принцеса все ж таки носила розпущене волосся, у зрілому віці практично ніколи так не робила.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Тут на фото Анна знята з шотландським автогонщиком Джекі Стюартом на церемонії вручення нагороди Daily Express "Спортсмени та спортсменки року" у готелі Savoy, Лондон, Велика Британія, 10 грудня 1971 року.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

А на цьому знімку принцеса Анна на змаганнях з бадмінтону у Південному Глостерширі, 25 квітня 1971 року. Мабуть їй не подобається такий пишний об'єм волосся, тому Анна завжди збирати його в зачіску.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Раніше ми згадували, чому королева Камілла не змінює укладання понад сорок років.

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