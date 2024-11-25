Всередині Гайгроув-гаус: як улюблений маєток короля Чарльза III прикрасили до Різдва

Це улюблена заміська резиденція британського короля, де він у молоді роки любив проводити час, та й зараз часто приїжджає туди, щоб усамітнитися. Співробітники маєтку вже прикрасили його до Різдва, а також готуються вітати публіку в Orchard Room – спеціальному розважальному просторі резиденції, який також прикрасили.

Гайгров-гаус – заміська резиденція короля Чарльза / Фото: Getty Images

Цього року на ялинці з'явилися фігурки двох собак королеви Камілли – Бет, яка недавно померла, і Блюбелл, джек-рассел-тер'єрів Її Величності, яких вона взяла з притулку 2011 року. Фігурки ручної роботи, оздоблені короною.

Фігурки собак королеви Камілли / Фото: Getty Images

Співробітники маєтку Гайгроув у Глостерширі готуються зустрічати публіку на святах у Садовому залі — спеціальному розважальному просторі маєтку, де напередодні Різдва пропонуватимуться святкові обіди з двох або трьох страв, пише Hello!. У декорі інтер'єру відображені традиційні королівські різдвяні мотиви з використанням червоних, зелених та золотих кольорів та по-домашньому затишна атмосфера.

Також враховано екологічність, всі ліхтарі оснащені низьковольтними світлодіодами, а в декорі були використані екологічно чисті матеріали, зокрема паперові кулі, блискітки на рослинній основі.

Гайгров-гаус – заміська резиденція короля Чарльза / Фото: Getty Images

Біля входу стоїть пара гігантських лускунчиків у мундирах кольору королівської гвардії — у червоних туніках і високих чорних капелюхах. Благодійна організація Чарльза The King's Foundation є піклувальником садів Гайгроув, і всі доходи від різдвяних обідів та покупок у Гайгроув йдуть на підтримку роботи організації.

Гайгров-гаус – заміська резиденція короля Чарльза / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували, як прикрасили до Різдва Віндзорський замок – улюблену резиденцію королеви Єлизавети ІІ.

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