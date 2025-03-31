Вшановує традиції: Меган Маркл поділилася новим фото на честь Дня матері

Меган Маркл / © Associated Press

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Герцогиня Сассекська відсвяткувала британське свято Дня матері, опублікувавши в блогу в Instagram кадр яскравого торта, який допомагали пекти, ймовірно, її діти — Арчі та Лілібет .

Хоча День матері у Сполучених Штатах припадає на травень, Меган Маркл продемонструвала, що вшановує традиції рідної країни свого чоловіка принца Гаррі. Мег запостила фото домашнього цитрусового пирога, прикрашеного яскравими шматками лимона та ніжною їстівною квіткою.

© Instagram Меган Маркл

“Наша сімейна традиція. Материнська неділя у Великій Британії», — підписала Меган фотографію, яка поьтішила її підписників своєю елегантною простотою та відсиланням до домашніх сімейних ритуалів. На фото також видно маленьку руку дочки Лілі.

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Нагадаємо, що від моменту запуску своєї сторінки в Instagram на початку 2025 року Меган ділиться замальовками зі свого домашнього життя: фотографіями випічки, рукописними картками з рецептами та моментами відпочинку на свіжому повітрі. Іноді Маркл публікує фото своїх дітей, але їхні обличчя, як і раніше, не показує.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт також поділилася новим відео на честь Дня матері.