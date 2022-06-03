Вшанувала пам'ять: герцогиня Кембриджська одягла на ювілей королеви прикрасу принцеси Діани

2 червня у Лондоні відбулося феєричне святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II на троні. Подію відвідали всі члени британської королівської сім'ї та особливо захопила публіку герцогиня Кембриджська.
Кейт обрала для свята білу сукню від бренду Alexander McQueen, в якій вперше з'явилася на прийомі організованому для лідерів G7 у Корнуоллі минулого літа. Доповнили цей образ капелюх від Philip Treacy та ювелірний набір із сапфірами, який раніше належав принцесі Діані.
Сережки-пусети герцогині виготовлені з сапфірів і діамантів та повторюють дизайн її заручальної каблучки. Носити цю прикрасу дуже любила на світські заходи Діана, а в її ювелірній колекції було багато виробів саме з сапфірами, деякі з них їй подарував на весілля принц Саудівської Аравії Фахд ібн Абдель Азіз Аль Сауд.
Також у колекції "народної" принцеси були різні чокери із сапфірами, підвіски, годинники, а також сережки дуже схожого дизайну, які теж успадкувала Кейт.
Але, звичайно ж, найвідомішою ювелірною прикрасою Діани з сапфіром є її заручна обручка.
Читайте також:
- Зачарував усіх: син герцогів Кембриджських – принц Луї – з'явився на параді на честь королеви в костюмі свого отця Вільяма
- Діаманти, шовкові нитки та багато символів: історія створення коронаційної сукні Єлизавети II
- Особливий портрет: палац представив нове фото на честь початку святкування платинового ювілею Єлизавети ІІ.