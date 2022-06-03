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Вшанувала пам'ять: герцогиня Кембриджська одягла на ювілей королеви прикрасу принцеси Діани

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Вшанувала пам'ять: герцогиня Кембриджська одягла на ювілей королеви прикрасу принцеси Діани

Герцогині Камілла та Кейт / Фото: Getty Images

2 червня у Лондоні відбулося феєричне святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II на троні. Подію відвідали всі члени британської королівської сім'ї та особливо захопила публіку герцогиня Кембриджська.

Кейт обрала для свята білу сукню від бренду Alexander McQueen, в якій вперше з'явилася на прийомі організованому для лідерів G7 у Корнуоллі минулого літа. Доповнили цей образ капелюх від Philip Treacy та ювелірний набір із сапфірами, який раніше належав принцесі Діані.

Герцогиня Кейт / © Associated Press
Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Сережки-пусети герцогині виготовлені з сапфірів і діамантів та повторюють дизайн її заручальної каблучки. Носити цю прикрасу дуже любила на світські заходи Діана, а в її ювелірній колекції було багато виробів саме з сапфірами, деякі з них їй подарував на весілля принц Саудівської Аравії Фахд ібн Абдель Азіз Аль Сауд.

Принцеса Діана / © Getty Images
Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Також у колекції "народної" принцеси були різні чокери із сапфірами, підвіски, годинники, а також сережки дуже схожого дизайну, які теж успадкувала Кейт.

Принцеса Діана / © Getty Images
Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Але, звичайно ж, найвідомішою ювелірною прикрасою Діани з сапфіром є її заручна обручка.

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Associated Press
Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

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