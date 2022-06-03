Вшанувала пам'ять: герцогиня Кембриджська одягла на ювілей королеви прикрасу принцеси Діани

2 червня у Лондоні відбулося феєричне святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II на троні. Подію відвідали всі члени британської королівської сім'ї та особливо захопила публіку герцогиня Кембриджська.

Кейт обрала для свята білу сукню від бренду Alexander McQueen, в якій вперше з'явилася на прийомі організованому для лідерів G7 у Корнуоллі минулого літа. Доповнили цей образ капелюх від Philip Treacy та ювелірний набір із сапфірами, який раніше належав принцесі Діані.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Сережки-пусети герцогині виготовлені з сапфірів і діамантів та повторюють дизайн її заручальної каблучки. Носити цю прикрасу дуже любила на світські заходи Діана, а в її ювелірній колекції було багато виробів саме з сапфірами, деякі з них їй подарував на весілля принц Саудівської Аравії Фахд ібн Абдель Азіз Аль Сауд.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Також у колекції "народної" принцеси були різні чокери із сапфірами, підвіски, годинники, а також сережки дуже схожого дизайну, які теж успадкувала Кейт.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Але, звичайно ж, найвідомішою ювелірною прикрасою Діани з сапфіром є її заручна обручка.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

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