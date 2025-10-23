- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
Вшанувала пам’ять королівського родича: Камілла одягла на аудієнцію до Папи Римського особливу брошку
Дружина короля Чарльза віддала шану та пам’ять покійній королеві Єлизаветі II під час свого візиту до Ватикана.
Сьогодні під час візиту до Папи Лева королева одягла зворушливий аксесуар.
На аудієнцію Камілла приїхала у чорній сукні від Fiona Clare, з чорною накидкою з квітковим вінком від Philip Treacy на голові, взута у чорні туфлі на підборах та з невеликою сумкою в руках. До сукні королева пришпилила брошку у формі хреста з перлами, що належала покійній королеві Єлизаветі II.
Брошка виконана у формі георгіанського хреста та інкрустована топазом та діамантами та має особливе значення, оскільки належала покійній королеві Єлизаветі та оцінюється у 40 000 фунтів стерлінгів (понад 53 тисячі доларів).
Вперше королева Камілла продемонструвала брошку на Різдво 2023 року, ставши першою представницею королівської родини після покійної королеви, яка одягла її за десятиліття. Образ свій Її Величність також доповнила перлинним чокером з діамантовою застібкою та сережками-висячками з перлів.
На цій зустрічі королю Чарльзу, нагадаємо, було присвоєно новий титул.