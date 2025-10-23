Вшанувала пам’ять королівського родича: Камілла одягла на аудієнцію до Папи Римського особливу брошку

Королева Камілла / © Getty Images

Реклама

Сьогодні під час візиту до Папи Лева королева одягла зворушливий аксесуар.

Королева Камілла, Папа Лев XIV, король Чарльз III / © Associated Press

На аудієнцію Камілла приїхала у чорній сукні від Fiona Clare, з чорною накидкою з квітковим вінком від Philip Treacy на голові, взута у чорні туфлі на підборах та з невеликою сумкою в руках. До сукні королева пришпилила брошку у формі хреста з перлами, що належала покійній королеві Єлизаветі II.

Королева Камілла / © Associated Press

Брошка виконана у формі георгіанського хреста та інкрустована топазом та діамантами та має особливе значення, оскільки належала покійній королеві Єлизаветі та оцінюється у 40 000 фунтів стерлінгів (понад 53 тисячі доларів).

Реклама

Вперше королева Камілла продемонструвала брошку на Різдво 2023 року, ставши першою представницею королівської родини після покійної королеви, яка одягла її за десятиліття. Образ свій Її Величність також доповнила перлинним чокером з діамантовою застібкою та сережками-висячками з перлів.

Королева Камілла / © Getty Images

На цій зустрічі королю Чарльзу, нагадаємо, було присвоєно новий титул.