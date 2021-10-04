Вшанували монархиню: королівські діти, яких назвали на честь Єлизавети II

Днями принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо розповіли, як назвали свою новонароджену дочку.

Дівчинка отримала красиве ім'я Сієнна, яке має італійське походження і, ймовірно, було вибрано через італійські корені чоловіка принцеси. А повне ім'я дівчинки звучить Сієнна Елізабет Мапеллі-Моцці. Ми вирішили пригадати, хто ще з родичів королеви Великої Британії Єлизавети II називав своїх дітей на її честь. До речі, сама принцеса Беатріс в своєму імені також має ім'я Елізабет, повністю воно звучить принцеса Беатріс Елізабет Марі Йоркська.

Принцеса Шарлотта — єдина дочка герцога і герцогині Кембриджських має в своєму імені ім'я Єлизавета. Повне ім'я дівчинки звучить Шарлотта Елізабет Діана Кембриджська. Дівчинка посідає четверте місце в лінії успадкування британського престолу і єдина, з правнучок королеви, хто носить титул принцеси, який був дарований їй і двом інших дітям Кейт і Вільяма (згідно з підписаним королевою спеціальним указом).

принцеса Шарлотта / Getty Images

Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор — дочка герцога і герцогині Сассекських, народилася в червні 2021 року. Її ім'я викликало багато шуму в ЗМІ, оскільки її батьки принц Гаррі і Меган Маркл за півтора року до її народження склали з себе королівські повноваження і переїхали жити до США, дали кілька інтерв'ю, в яких висловилися про те, як погано їм було жити в королівській сім'ї. Але після народження своєї другої дитини вони вирішили назвати її на честь королеви і не просто ім'ям Елізабет, а Лілібет (це дитяче прізвисько Її Величності, яким вже в зрілому віці її називав тільки чоловік принц Філіп).

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Леді Луїза Віндзор — дочка принца Едварда, молодшого сина королеви і його дружини графині Софі Вессекської. Її повне ім'я звучить Леді Луїза Аліса Єлизавета Марія Маунтбеттен-Віндзор, вона старша з двох дітей пари. За бажанням батьків, на яке було дано згоду королеви, діти Едварда і Софі титулуються як діти графа, а не принца. Відповідно, в її випадку вона іменується, як леді Луїза Аліса Єлизавета Марія Віндзор.

Леді Луїза і її мама графиня Софі / Getty Images

Також читайте Принцеса Євгенія розповіла про зворушливу останню зустріч із принцом Філіпом

Айла Елізабет Філліпс — молодша дочка Пітера Філліпса (сина принцеси Анни, єдиної дочки королеви Єлизавети II) і Отем Келлі теж була названа на честь монархині. Айла Елізабет стала другою правнучкою королеви Єлизавети після її сестри Савани Філліпс, яка, відповідно, стала першою правнучкою Її Величності.

Також принцеса Анна (донька Єлизавети II) назвала свою єдину дочку Зару — Зара Енн Елізабет, вона старша онучка королеви Єлизавети II і принца Філіпа, герцога Единбурзького. На момент свого народження була на 6-му місці в лінії успадкування трону. А свою другу дочку Зара і її чоловік Майк Тіндалл назвали Лєна Елізабет Тіндалл. Станом на вересень 2021 року дівчинка посідає двадцять третє місце в черзі на британський престол.

Принцеса Анна і Зара Тіндалл / Associated Press

Читайте також: Слідами першого "некоролівського туру" до Нью-Йорка: за що Меган і Гаррі звинуватили в лицемірстві

Архівні фото королеви Єлизавети II і її сім'ї (23 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання