Вшанували пам'ять королеви Єлизавети II: Бріжит та Еммануель Макрони на жалобних заходах у Лондоні

Дружина президента Франції, 69-річна Бріжит Макрон, разом із чоловіком Еммануелем Макроном прибула до Лондона, щоб вшанувати пам'ять королеви Єлизавети II та відвідати церемонію похорону 19 вересня.

Вчора подружжя приватно відвідало покійну королеву, яка перебуває у Вестмінстер-голі. Перша леді та президент були одягнені у стильні та зручні образи, пані Макрон традиційно віддала перевагу улюбленому бренду Louis Vuitton.

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / Фото: Getty Images

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / Фото: Getty Images

Після того, як вони вшанували пам'ять Її Величності, вирушили до Букінгемського палацу, де відбувався прийом, влаштований королем Чарльзом III для очільників держав та офіційних зарубіжних гостей. Цей захід відвідала і перша леді України Олена Зеленська.

Для відвідування палацу Бріжит Макрон одягла чорну сукню до колін із золотими ґудзиками та блейзером. Доповнили образ першої леді невелика сумка, чорні колготки та туфлі-човники. Своє розкішне густе волосся вона зібрала шпилькою.

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон та Емманюель Макрон / Фото: Associated Press

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