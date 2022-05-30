Вшанували пам'ять загиблих від стрілянини в школі: Джілл та Джо Байдени відвідали Техас

Це масове вбивство у школі США стало найтрагічнішим від 2012 року.
24 травня в США сталася найбільша за останнє десятиліття трагедія — внаслідок стрілянини у початковій школі на півдні Техасу загинула 21 особа - 19 учнів від семи до десяти років та двоє дорослих. Стрілянину у школі відкрив 18-річний Сальвадор Рамос, який перед цим розстріляв удома свою бабусю.
Щоб вшанувати пам'ять загиблих та покласти квіти, до Техасу прилетіли президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден. Перша леді одягла чорну сукню та замшеві туфлі-човники. Вбрання дружина президента США прикрасила поясом з намистинами, а також одягла перлинні сережки та браслет.
Джо Байден оголосив жалобу за жертвами стрілянини і розпорядився приспустити всі державні прапори в країні, зокрема над Білим домом.
Нагадаємо, що також вшанувала пам'ять загиблих і герцогиня Сассекська. Дружина принца Гаррі приїхала на місце стрілянини у техаській школі, як приватна особа та як мати, щоб особисто висловити свої співчуття та підтримку сім'ям постраждалих.
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