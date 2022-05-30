Вшанували пам'ять загиблих від стрілянини в школі: Джілл та Джо Байдени відвідали Техас

Вшанували пам'ять загиблих від стрілянини в школі: Джілл та Джо Байдени відвідали Техас

Це масове вбивство у школі США стало найтрагічнішим від 2012 року.

24 травня в США сталася найбільша за останнє десятиліття трагедія — внаслідок стрілянини у початковій школі на півдні Техасу загинула 21 особа - 19 учнів від семи до десяти років та двоє дорослих. Стрілянину у школі відкрив 18-річний Сальвадор Рамос, який перед цим розстріляв удома свою бабусю.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Щоб вшанувати пам'ять загиблих та покласти квіти, до Техасу прилетіли президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден. Перша леді одягла чорну сукню та замшеві туфлі-човники. Вбрання дружина президента США прикрасила поясом з намистинами, а також одягла перлинні сережки та браслет.

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джилл та Джо Байдени / Фото: Associated Press

Джо Байден оголосив жалобу за жертвами стрілянини і розпорядився приспустити всі державні прапори в країні, зокрема над Білим домом.

Нагадаємо, що також вшанувала пам'ять загиблих і герцогиня Сассекська. Дружина принца Гаррі приїхала на місце стрілянини у техаській школі, як приватна особа та як мати, щоб особисто висловити свої співчуття та підтримку сім'ям постраждалих.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Читайте також: