Вшанував пам’ять сестри: граф Чарльз Спенсер показав, який букет приніс принцесі Діані

Чарльз Спенсер та принцеса Діана / © Associated Press

У своєму Instagram граф Спенсер згадав сестру та показав гарний букет квітів, який 31 серпня поклав до її могили.

«Квіти, які ми зрізали сьогодні вранці у садах Елторпа для острова. День, як завжди, нестерпний», — написав Чарльз.

Букет для принцеси Діани від брата Чарльза Спенсера / © Instagram Чарльза Спенсера

Принцеса Уельська Діана загинула у страшній катастрофі в Парижі, 31 серпня 1997 року. Цього року вже 28-ма річниця від дня її смерті.

Тунель в Парижі, де 1997 року загинула принцеса Діана / © lady.tsn.ua

Фотографію букета рожевих і білих троянд на честь Діани було опубліковано разом зі знімком приватного острова, де вона похована в садах Елторп. Місце останнього упокоєння принцеси Діани в маєтку Елторп було обрано її братом Чарльзом. Це окремий приватний острів і такий вибір був зроблений не випадково, а для того, щоб після смерті принцесу Діану не турбувала публіка.

Принцеса Діана / © Associated Press

Раніше ми показували, який вигляд має місце, де знайшла свій останній прихисток принцеса Діана.