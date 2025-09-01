- Дата публікації
-
Категорія
Суспільство
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 1 хв
Вшанував пам’ять сестри: граф Чарльз Спенсер показав, який букет приніс принцесі Діані
Брат принцеси Діани вшанував пам’ять своєї покійної старшої сестри і приніс на її могилу квіти.
У своєму Instagram граф Спенсер згадав сестру та показав гарний букет квітів, який 31 серпня поклав до її могили.
«Квіти, які ми зрізали сьогодні вранці у садах Елторпа для острова. День, як завжди, нестерпний», — написав Чарльз.
Принцеса Уельська Діана загинула у страшній катастрофі в Парижі, 31 серпня 1997 року. Цього року вже 28-ма річниця від дня її смерті.
Фотографію букета рожевих і білих троянд на честь Діани було опубліковано разом зі знімком приватного острова, де вона похована в садах Елторп. Місце останнього упокоєння принцеси Діани в маєтку Елторп було обрано її братом Чарльзом. Це окремий приватний острів і такий вибір був зроблений не випадково, а для того, щоб після смерті принцесу Діану не турбувала публіка.
