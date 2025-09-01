ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Вшанував пам’ять сестри: граф Чарльз Спенсер показав, який букет приніс принцесі Діані

Брат принцеси Діани вшанував пам’ять своєї покійної старшої сестри і приніс на її могилу квіти.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Чарльз Спенсер та принцеса Діана

Чарльз Спенсер та принцеса Діана / © Associated Press

У своєму Instagram граф Спенсер згадав сестру та показав гарний букет квітів, який 31 серпня поклав до її могили.

«Квіти, які ми зрізали сьогодні вранці у садах Елторпа для острова. День, як завжди, нестерпний», — написав Чарльз.

Букет для принцеси Діани від брата Чарльза Спенсера / © Instagram Чарльза Спенсера

Букет для принцеси Діани від брата Чарльза Спенсера / © Instagram Чарльза Спенсера

Принцеса Уельська Діана загинула у страшній катастрофі в Парижі, 31 серпня 1997 року. Цього року вже 28-ма річниця від дня її смерті.

Тунель в Парижі, де 1997 року загинула принцеса Діана / © lady.tsn.ua

Тунель в Парижі, де 1997 року загинула принцеса Діана / © lady.tsn.ua

Фотографію букета рожевих і білих троянд на честь Діани було опубліковано разом зі знімком приватного острова, де вона похована в садах Елторп. Місце останнього упокоєння принцеси Діани в маєтку Елторп було обрано її братом Чарльзом. Це окремий приватний острів і такий вибір був зроблений не випадково, а для того, щоб після смерті принцесу Діану не турбувала публіка.

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Раніше ми показували, який вигляд має місце, де знайшла свій останній прихисток принцеса Діана.

Острів, де похована принцеса Діана / © Instagram Чарльза Спенсера

Острів, де похована принцеса Діана / © Instagram Чарльза Спенсера

Дата публікації
Кількість переглядів
151
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie