Всі думали, що вона чекає на дівчинку: принцеса Діана любила носити рожеве вбрання під час вагітності

Саме на День Валентина 1984 року принцеса Уельська Діана оголосила світові про свою другу вагітність.

Розглядаючи фотографії того часу, ми звернули увагу, що принцеса дуже любила носити вбрання рожевого кольору. Напевно, саме з цієї причини багато королівських шанувальників думали, що вона чекає на народження дівчинки. Але народився принц Гаррі, другий син Діани та Чарльза.

На цьому знімку принцесу Уельську знято на матчі в поло-клубі в Сайренчестері, у червні 1984 року. На ній рожевий пуловер та біла сорочка під ним. Живіт вже чималих розмірів.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Це також одна з ігор поло, в яких принцеса завжди приїжджала підтримати свого чоловіка Чарльза. Кадр зробили у поло-клубі Guards у Віндзорі. Принцеса в рожевій сукні міді та туфлях-човниках зі шкіри теж рожевого кольору. Поверх вбрання на ній білий кардиган.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Знову червень 1984-го і знову рожевий пуловер на Діані, який вона того дня поєднувала із блакитною спідницею та блакитними балетками зі шкіри. Принцеса відвідувала матч із поло в Сайренсестерському поло-клубі.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

І на їхню сімейну фотосесію на честь другого дня народження сина принца Вільяма Діана одягла рожеве вбрання. Схоже, це була та сама сукня, яку принцеса носила на матч поло і ті самі туфлі. Фотосесію знімали в саду їхнього будинку у Кенсінгтонському палаці у Лондоні, 12 червня 1984 року. Сім'я сиділа на лавці, яка була весільним подарунком від Асоціації ремесел Корнуолла.

Принцеса Діана, принц Чарльз та їхній син принц Вільям / Фото: Getty Images

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