Всі каблучки на одному фото: який вигляд мають улюблені прикраси принцеси Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Під час нещодавнього візиту принцеси Кейт та принца Вільяма до Уельсу фотографи зробили фото великим планом руки принцеси Уельської, де були всі ці обручки. Кетрін носить їх на безіменному пальці лівої руки.

Найзначніша й перша каблучка, яку принц Вільям вдягнув на палець своєї дружини — була заручальна каблучка його матері принцеси Діани.

Кільця принцеси Уельської / © Getty Images

Ця прикраса була з каталогу лондонських ювелірів Garrard & Co. Ювелір, що створив каблучку, був натхненний прикрасою (сапфіровою брошкою), яку принц Альберт замовив для своєї майбутньої нареченої, королеви Вікторії (прабабусі королеви Єлизавети II) 1840 року.

Каблучка на принцесі Діані (згори) та принцесі Кейт (знизу) / © Associated Press

Леді Діана Спенсер обрала цю каблучку з каталогу, наданого їй принцом Чарльзом напередодні їхніх заручин. Їй сподобалося, як синій камінь пасує до кольору її блакитних очей. Коли 2010 року старший син Діани та Чарльза вирішив освідчитись Кейт Міддлтон, він подарував їй саме цю каблучку.

Ще одна важлива прикраса Кетрін — обручка. Це та сама обручка з валлійського золота, яку принц Вільям одягнув їй на палець у день їхнього вінчання у квітні 2011 року.

Обручка принцеси Кейт / © Associated Press

Також принцеса носить каблучку «вічність» з розсипом дрібних діамантів по всьому колу прикраси. Її принц Вільям подарував їй після народження їхнього первістка — принца Джорджа.

І ще одну каблучку, схожу на каблучку «вічності», але тільки з діамантами та сапфірами — це відносно нова прикраса, яку принц Вільям подарував дружині, як ще один символ кохання, коли пара зіткнулася з труднощами під час хвороби принцеси Уельської. Кейт часто одягає її замість заручальної з великим сапфіром, яка може бути не такою практичною і має вона розкішний вигляд.

