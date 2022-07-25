"Всі наші діти в небезпеці": Олена Зеленська дала інтерв'ю американському телеканалу

Олена Зеленська під час своєї поїздки до США дала інтерв'ю американському телеканалу NBC News. Вона розповіла про свій візит до Вашингтона, виступ у Конгресі і про війну в Україні, яку розв'язала Росія.

"Ми відчуваємо величезну підтримку світу. Але я тут, у США, щоб ця підтримка не спинялася, бо ми її дуже сильно потребуємо. Необхідно, щоб вона надходила швидше", – зауважила перша леді.

У своїй промові у Конгресі пані Зеленська попросила зброю для нашої країни, щоб захистити свої домівки і мати можливість живим прокидатися у них.

Журналіст запитав в Олени, чи є для неї прийнятним варіант закінчення війни, згідно з яким Україна віддасть Росії частину своїх територій. На це перша леді відповіла категоричне "ні".

"Я наводжу такий простий, можливо, навіть занадто простий приклад: якщо до вашого будинку увірвався злочинець, він усе навколо нищить, вбиває ваших рідних, тероризує, ви живете в страху, пручаєтеся. А потім хтось вам пропонує: зупинімося, поговоріть з ним, віддайте йому вітальню, а самі живіть у просторі, що залишився. Мені здається, це нонсенс", – пояснила Зеленська.

Дружина президента також зауважила, що для неї найважче під час війни – це розуміти, що діти в Україні перебувають у постійній небезпеці.

"Як перша леді я відчуваю, що всі наші діти в небезпеці. Але як мама постійно думаю про те, що в небезпеці й мої. Переживання за дітей – це мій біль, який я несу, але він такий самий, як і в інших мам в Україні. Тому я ніколи не відокремлюю своїх дітей від інших", – сказала Олена.

"Чесно кажучи, я не знаю, як живуть російські пропагандисти, які говорять, ніби вони хочуть поцілити лише у військові об’єкти. Я не чула ще жодного слова співчуття або вибачення стосовно того, що гинуть мирні люди, особливо діти. Ми не можемо цього пробачити", – підсумувала Зеленська.

На інтерв'ю Олена постала в діловому образі, в якому виступала у Конгресі. На ній був чорний штанний костюм від українського бренду A.M.G. із білою вставкою з символічною вишивкою у вигляді квітів та ромбів. Талію дружина президента підкреслила тонким чорним ремінцем.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Лук Олена доповнила білими туфлями на шпильках. Вуха вона прикрасила елегантними перлинними сережками.

Нагадаємо, Зеленська у межах свого візиту до США зустрілася з американськими "сильними жінками": журналістками, дипломатками і конгресвумен. Перша леді розповіла їм про сильних українських жінок, про те, як вони воюють, працюють і виховують дітей під час війни.

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