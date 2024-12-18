Всі про це говорять: принц Вільям і принцеса Кейт можуть стати королем і королевою в найближчому майбутньому

Принц і принцеса Уельські "готуються до своїх майбутніх ролей раніше, ніж вони очікували" після боротьби короля Чарльза з раком.

Інсайдери з палацу розповіли, що боротьба короля Чарльза з раком вплинула на Кенсінгтонський палац, прискоривши підготовку до майбутнього правління принца Вільяма. Незважаючи на позитивний настрій короля Чарльза, очікується, що принцові та принцесі Уельським, схоже, доведеться вдатися до своїх нових ролей набагато раніше, ніж передбачалося.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / Фото: Associated Press

Королівська біографка Саллі Беделл Сміт розповіла журналу People:

"Хоча король виконує свої обов'язки з властивою йому рішучістю, під час лікування раку йому довелося змиритися з обмеженнями. У результаті Вільям узяв на себе більше обов'язків, і він і Кейт почали готуватися до своїх майбутніх ролей раніше, ніж вони могли б очікувати", — цитує його слова Ok!.

Джерело у палаці додало: "Є відчуття затишшя перед бурею. Вони йдуть у черзі на найважливішу роботу у своєму житті, і, звичайно, здоров'я Кейт було в пріоритеті, але це також дозволило всім зробити крок назад і зрозуміти, що важливо прямо зараз".

Король Чарльз із принцом Вільямом / Фото: Associated Press

Про передачу престолу Чарльзом до Вільяма поки що не йдеться. Але принц Уельський, очевидно, буде брати на себе все більше зобов'язань.

Нагадаємо, нещодавно принц Вільям замінив короля Чарльза на церемонії повторного відкриття собору Паризької Богоматері у Парижі, де він провів тривалу бесіду з обраним президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп та принц Вільям / Фото: Associated Press

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