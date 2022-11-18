Всі проти Ендрю: піддані короля підтримали Чарльза III у питанні усунення від роботи герцога Йоркського

Король Чарльз уже оголосив своєму братові принцу Ендрю, що шляху назад до "фірми" він не має. І монарха хвалять за таке тверде рішення.

Чому король Чарльз III не дозволить братові принцу Ендрю повернутися до життя ми вам вже розповідали. І британці підтримують короля у цьому рішенні.

Король Чарльз III та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Герцог Йоркський відійшов від королівського життя три роки тому і відтоді намагався триматися в тіні, особливо після того, як на нього подали до суду за сексуальні стосунки з неповнолітньою. Однак після того, як 2022 року адвокати герцога досягли позасудового врегулювання питання з обвинувачувальною стороною — Вірджинією Джуффре, принц Ендрю вів переговори зі своєю матір'ю королевою Єлизаветою ІІ про можливість повернутися до роботи.

Однак, за кілька днів до смерті монархині Чарльз зустрічався з братом у Балморалі та обговорював його перспективи. І тоді ще майбутній король дав йому зрозуміти, що немає жодних варіантів, і Ендрю слід це прийняти. Видання express.co.uk провело опитування, яке показало, що суспільство повністю підтримує короля в цьому питанні.

Принцеса Анна, принци Ендрю та Едвард / Фото: Getty Images

Нагадаємо, серед членів королівської родини, що працюють зараз окрім короля є - королева Камілла, принц Вільям, принцеса Кетрін, принцеса Анна, принц Едвард та графиня Софі.

Принц Ендрю та Кейт з Вільямом / Фото: Associated Press

Читайте також: