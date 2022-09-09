Всі у скорботі: як європейські монархи відреагували на смерть королеви Єлизавети II

Весь світ глибоко засмучений новиною про смерть королеви Єлизавети ІІ. Члени європейських королівських будинків висловлюють слова підтримки новому монарху – королю Чарльзу III та інших членам королівської сім'ї.

Послання іспанського короля Філіпа VI:

Король Філіп VI та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

"Ваша Величносте, дорогий Чарльзе, глибоко засмучений сумною новиною про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II, вашої дорогої Матері, я хотів би принести Вашій Величності і британцям від мого імені та від імені уряду та народу Іспанії, наші найщиріші співчуття.

Її Величність королева Єлизавета, безсумнівно, була свідком, написала і сформувала багато найважливіших розділів в історії нашого світу за останні сім десятиліть.

Її почуття обов'язку, цілеспрямованість і все життя, присвячене служінню народу Сполученого Королівства і Північної Ірландії, стали прикладом для всіх нас і залишаться твердою і цінною спадщиною для майбутніх поколінь. Королева Летиція і я посилаємо Вашій Величності та всій Сім'ї нашу любов та молитви. Ви всі в наших серцях та думках.

Нам дуже її не вистачатиме. З усією моєю дружбою та прихильністю, Філіп VI”.

Король Нідерландів Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Беатрікс також висловили співчуття. Вони писали:

"Ми згадуємо королеву Єлизавету II з глибокою повагою та любов'ю. Стійка та мудра, вона присвятила своє довге життя служінню британському народу.

Ми відчуваємо сильний зв'язок зі Сполученим Королівством та його королівською родиною, і ми поділяємо їхнє горе в цей час. Ми дуже вдячні за тісну дружбу наших країн, у яку королева Єлизавета зробила такий незабутній внесок", — йдеться у повідомленні.

Бельгійська королівська родина розповіла про свої теплі спогади про королева Єлизавету II. Король Філіп та королева Матильда написали:

"З великим сумом ми дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Вона була видатною особистістю.

Ми завжди зберігатимемо теплі спогади про цю велику жінку, яка протягом усього свого правління виявляла гідність, мужність і відданість".

Кожна з наших зустрічей назавжди залишиться у нашій пам'яті. Сполучене Королівство втратило виняткового монарха, що залишив глибокий слід в історії.

Ми висловлюємо наші найглибші співчуття королівській родині та британському народу. Спочивайте з миром, Ваша Величносте, з вашим коханим чоловіком".

Король Швеції розділив почуття смутку і вітав королеву за її "видатну відданість", а також за її "відчуття обов'язку" під час її правління.

Карл Густав та королева Сільвія / Фото: Associated Press

"З сумом я і моя сім'я отримали сьогодні звістку про те, що моя дорога родичка, Її Величність Королева Єлизавета II, померла.

Королева служила своїм країнам та Співдружності з видатною відданістю та почуттям обов'язку. Вона завжди була присутня у британському суспільстві, та й у всьому світі.

Крім того, вона завжди була хорошим другом моєї сім'ї та сполучною ланкою з нашою спільною сімейною історією. Ми висловлюємо наші співчуття сім'ї королеви та її народу".

Ранія, королева Йорданії в твітері поділилася постом на згадку про королеву:

З heavy heart we bid farewell to icon icon selfless dedication and unwavering commitment, a queen who embodied the traits of faithful and devoted suvereign. The reign of Her Majesty Queen Elizabeth II буде перевірено. May her soul rest in eternal peace. — Rania Al Abdullah (@QueenRania) September 8, 2022

"З важким серцем ми прощаємося з іконою самовідданої відданості та непохитної прихильності, королевою, яка втілювала в собі риси вірного і відданого правителя. Правління Її Величності Королеви Єлизавети II назавжди залишиться в пам'яті. Хай упокоїться її душа у вічному світі".

Король Норвегії Харальд похвалив королеву Єлизавету II за її повну відданість "за часів щастя та смутку".

Король Харальд V та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

"Королівська сім'я глибоко засмучена звісткою про смерть Її Величності королеви Єлизавети II. Ми з Її Величністю королевою і членами королівської родини думаємо про втрату королеви Єлизавети.

Протягом майже століття Її Величність присвятила своє життя служінню Співдружності, йдучи за британським народом у добрі та погані дні, за часів щастя та смутку. Ми також висловлюємо співчуття британському народу".

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