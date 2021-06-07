Всі у захваті: як королівська сім'я привітала Гарі і Меган з народженням дочки

Близькі родичі герцога і герцогині Сассекських залишили кілька теплих слів на своїх сторінках у соцмережах.

У неділю, 6 червня, стало відомо, що 39-річна дружина принца Гаррі Меган народила йому ще одну дитину. У п'ятницю, 4 червня, у пари народилася дочка, яку назвали дуже символічним ім'ям — Лілібет Діана.

Народжувала герцогиня Сассекська в лікарні Санта-Барбара Котедж. Маля з'явилося на світ о 11:40 ранку, а її вага була 3500 грамів.

У неділю, після того, як пара офіційно заявила про поповнення, близькі члени королівської сім'ї почали вітати їх в соцмережах. Зокрема поздоровлення герцогам були опубліковані на офіційній сторінці королеви Єлизавети, герцога і герцогині Кембриджських, принца Чарльза і герцогині Корнуолльскої, а також своє привітання залишила і принцеса Євгенія.

"Вітаємо Гаррі, Меган і Арчі з народженням малятка Лілібет Діани. Бажаємо їм всього найкращого", — йдеться в повідомленні на сторінці Чарльза і Камілли.

"Ми всі в захваті від радісних новин про народження дитини Лілі. Вітання Гаррі, Меган і Арчі", — написали герцоги на своїй сторінці.

"Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських з народженням Лілібет Діани! Королева, принц Уельський і герцогиня Корнуольська, а також герцог і герцогиня Кембриджські в захваті від цієї новини. Лілібет — одинадцятий правнук Її Величності", — йдеться на офіційній сторінці королівської сім'ї.

"Вітаю, дорогі кузени... ми дуже щасливі за всіх вас", — написала Євгенія.

Instagram принцеси Євгенії

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