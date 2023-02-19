Всі в чорному: королева Софія з дочками відвідали панахиду за королем Костянтином II

Вчора в Афінах відбулася панахида за королем Костянтином II, який помер сорок днів тому.

84-річна королева Іспанії Софія разом зі своїми доньками — принцесою Христиною та принцесою Оленою відвідали 40-денну поминальну службу за Його Величністю королем Греції Костянтином II, яка відбулася в Афінському кафедральному соборі 18 лютого.

Усі троє з'явилися на панахиді у чорних аутфітах. Королева Софія мала дуже елегантний вигляд і була у чорній сукні міді, у чорному пальті зверху, у руці тримала сумочку, а на нігтях у неї був манікюр. Декілька підвісок було на шиї, волосся укладене в зачіску, у вухах сережки-кліпси. Взута королева була в туфлі на підборах.

Королева Софія з дочками принцесами Крістіною та Оленою / Фото: Getty Images

Принцеси Олена та Христина також були у чорному, що логічно. Олена одягла сукню міді на ґудзиках і взула туфлі на підборах, а Христина була в жакеті та спідниці міді у поєднанні з високими чоботями на підборах.

У січні 2023 року ми показували вам, як європейські королівські особи прощалися з королем Греції, що пішов с життя.

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