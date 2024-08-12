Всі в захваті від нового образу принца Вільяма: як змінився майбутній король

42-річний принц Уельський з'явився разом зі своєю дружиною принцесою Кетрін у новому відеоролику, щоб привітати та подякувати збірній Великої Британії, яка брала участь в Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

У ролику принц Вільям продемонстрував бороду і мав надзвичайно суворий вигляд і буквально збив з пантелику шанувальників у соцмережах.

Принц Вільям / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

"Принц Вільям з його щетиною — це круто".

"Збережи бороду, принце Вільяме. Красень".

"Люблю бороду принца Вільяма".

"Вільяме, будь ласка, продовжуй відрощувати цю бороду!" — писали вони.

Приємно було побачити і принцесу Уельську у чудовому настрої. Кейт з'явилася в ролику в смугастому топі від Ralph Lauren, у неї був легкий макіяж на обличчі, розпущене довге волосся, а на шиї — тонкий золотий ланцюжок. Принцеса сказала добрі слова на адресу британських спортсменів та побажала їм удачі на інших майбутніх змаганнях.

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