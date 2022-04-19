"Всі їх ненавидять": мешканці Французької Рів'єри вітають арешт вілл російських олігархів

У російській мові є приказка " добре там, де нас немає ". І тут не посперечаєшся, там, де немає росіян, справді добре.

Санкції, які наклала європейська влада на російських олігархів, накладають у тому числі арешт на нерухомість, а це означає, що наближені до Путіна мільярдери не зможуть більше користуватися своїми розкішними палацами та віллами. Особливо це стане помітно на Французькій Рів'єрі, де росіяни скупили наймальовничіші куточки — Кап-д'Антиб та Кап-Ферра. Тепер за умовами санкцій, накладених на російських мільярдерів, нерухомість у цьому чудовому місці не можна буде ні продати, ні здати в оренду. Більше того, багатьом олігархам заборонено також в'їзд до ЄС.

Видання Daily Mail розповіло про те, як путінські олігархи жили на французькій Рив'єрі до початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну і чому місцеві жителі їх, м'яко кажучи, недолюблювали.

Одна з найболючіших втрат для росіян – це розкішна вілла Романа Абрамовича – замок Chateau de la Croe, розташований в одному з найпрестижніших куточків Французької Рів'єри – Кап д'Антиб. Chateau de la Croe побудований у 1926 році. Елегантна вілла має більше дюжини спалень і вісім ванних кімнат, розташована в лісі, оточена розкішними газонами і росташована лише за кілька метрів від Середземного моря. Ця вілла колись була улюбленим місцем відпочинку короля Англії Едуарда VIII та американської світської левиці Уолліс Сімпсон. Пара прожила тут багато років.

Едуарда VIII та Уолліс Сімпсон на віллі Chateau de la Croe / Getty Images

Це був будинок, гідний колишнього короля: крім 12 спалень, басейну, двох павільйонів для купання та тенісного корту, в La Croe була їдальня на 24 місця та вітальня, прикрашена гобеленами та розписними панелями. Родзинкою розкішного інтер'єру була ванна кімната із позолоченою ванною з 20-каратного золота у формі лебедя.

У 1950 році Chateau de la Croe придбав грецький судноплавний магнат Арістотель Онассіс. Він та його дружина Афіна Ліванос прожили там сім років, доки вона не застала його у ліжку зі своєю подругою, світською левицею Жанною Райнлендер. Пізніше замок був придбаний шурином Онассіса Ставросом Ніархосом, який купив його для дружини Євгенії Ліванос, сестри Афіни.

У 1970-х у La Croe сталася пожежа, яка перетворила колись чудову віллу на Рів'єрі на згорілий кістяк.

Згоріли також дерева, що оточували замок, а колись доглянуті газони замку висохли та заросли. Потім вілла була продана офшорною холдинговою компанією. Абрамович купив віллу в 2001 році і витратив близько 125 мільйонів фунтів стерлінгів на реконструкцію, встановлення тренажерного залу та кінотеатру у підвалі, басейну на даху та виготовленя на замовлення меблі та аксесуарів. Не пошкодував олігарх грошей і на ландшафтний дизайн.

Едуарда VIII та Уолліс Сімпсон на віллі Chateau de la Croe / Getty Images

На той час, коли Абрамович купив Шато-де-ла-Кро, два миси Рів'єри — Кап-д'Антиб і Кап-Ферра — і найближча "Бухта мільярдерів" була колонізована десятками багатих росіян.

Колись діловий партнер Абрамовича, покійний Борис Березовський, володів тут маєтком Сhateau De La Garoup.

Саме тут розташована вілла Villa Hier — одна з кількох, яка, за припущенням французької влади, належить російському підприємцю Сулейману Керімову.

Олексію Кузьмичову (статки оцінюється в 6,3 млрд доларів) належить вілла La Petite Ourse у Сен-Тропі.

Вілла Олексія Кузьмичова La Petite Ourse / Credits

Андрій Мельниченко (статки 20,2 мільярдів доларів) володіє розкішною віллою Altair, де він заплатив Вітні Г'юстон та Крістіні Агілері за виступ на його весіллі у 2005 році. Вілла також знаходиться в Антібі, в ній є домашній кінотеатр, винний льох, сауна та басейн.

Ще один російський олігарх — колишній член Ради Федерації від Білгородської області Вадим Мошкович (статки 1,5 мільярда доларів) — має віллу в Ніцці, яку оцінюють у 6 мільйонів доларів.

Віктор Рашніков (статки 10 мільярдів доларів) жив на віллі Villa Nellcоte на 16 кімнат у Вільфранш-сюр-Мер. Особняку, де "Ролінг Стоунз" записали свій альбом Exile On Main Street.

Друг дитинства Володимира Путіна та його колишній спаринг-партнер – Аркадій Ротенберг – володів Villa Shoshana у Сен-Жан-Кап-Ферра. У 2014 році він купив цю нерухомість за 47 млн. доларів.

Природно, цей нескінченний потік російських грошей привів до різкого стрибка цін на елітну нерухомість у цьому районі з 20 000 євро за квадратний метр 2000 року до 53 000 євро вже до 2006 року. Що не могло не викликати роздратування місцевих жителів та інших європейців, які розглядали покупку землі чи будинку у цьому регіоні.

Крім того, росіяни поводилися на французькій Рів'єрі дуже нескромно. За розповідями місцевих жителів, після "російської окупації" Рів'єри звичним видовищем для них стали розгульні колони лімузинів олігархів довжиною до шести машин. Багачі проводили ранок на своїх яхтах, потім вони причалювали і о 15:00 і збиралися в барі Voile Rouge на пляжі Пампелон у Сен-Тропе.

Один спостерігач порівняв ці сцени з "вечіркою з фільмів Фелліні на декседріні та віагрі".

Вульгарність і надмірність російських багатіїв та їхніх супроводжувочів відштовхнули багатьох місцевих жителів: " Усі ненавидять їх, оскільки вони такі грубі " .

"Модні ресторани почали друкувати свої меню російською мовою, але були змушені припинити це після того, як місцеві жителі перестали ходити, бо не хотіли миритися з їхньою поведінкою. Після вторгнення в Україну їх, звичайно, стали ще більше ганьбити" — повідомляють французи .

Варто зауважити, що в середині минулого століття колишньому королю Едуарда VIII та його дружині Уолліс Сімпсон теж дорікали за вульгарність та розгульну поведінку, а деякі витівки Едуарда називали ексцентричними.

Едуарда VIII та Уолліс Сімпсон на віллі Chateau de la Croe / Getty Images

Наприклад, у своїх мемуарах герцогиня Девонширська згадала один особливо пам'ятний виступ герцога: «На вечері Едуард був у кілті з усіма традиційними деталями, включаючи туфлі на шнурівці і кортик. для Лазурного берега, у спекотний липень".

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