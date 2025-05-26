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Вся родина вийшла на балкон: король Фредерік X святкує день народження
26 травня королю Данії Фредеріку X виповнилося 57 років.
З цього приводу королівська родина зібралася на балконі палацу Фредеріка VIII, щоб відсвяткувати 57-й день народження короля в палаці Амалієнборг.
Іменинник був в оточенні рідних і близьких — дружини королеви Мері, матері королеви Маргрете II та дітей — принцеси Ізабелли, принцеси Жозефіни та принца Вінсента.
Королева Маргрете II з’явилася на балконі у тому самому образі, у якому днями відвідувала премію Данського біблійного товариства. Королева Мері була одягнена в темно-синю сукню на запах з тонким поясом на талії, на грудях у неї була пришпилена брошка, а волосся було розпущене і насичений макіяж був на обличчі. Іменинник король Фредерік X одягнувся в темно-синій костюм, білу сорочку і бордову краватку в цятку.
Також вирізнялися дочки королівської пари. Принцеса Ізабелла, яка нещодавно відсвяткувала повноліття, була в помаранчевому штанному костюмі, а її молодша сестра Ізабелла була в квітковій блузці, молочно-білих штанях зі стрілками, золотих сережках-кільцях і з макіяжем на обличчі.
Також палац поділився і новим портретним фото короля Фредеріка X на честь його дня народження, на знімку монарх зазнімкований у військовій формі.