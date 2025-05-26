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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Вся родина вийшла на балкон: король Фредерік X святкує день народження

26 травня королю Данії Фредеріку X виповнилося 57 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Фредерік X та королева Мері

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

З цього приводу королівська родина зібралася на балконі палацу Фредеріка VIII, щоб відсвяткувати 57-й день народження короля в палаці Амалієнборг.

Іменинник був в оточенні рідних і близьких — дружини королеви Мері, матері королеви Маргрете II та дітей — принцеси Ізабелли, принцеси Жозефіни та принца Вінсента.

Данська королівська родина / © Getty Images

Данська королівська родина / © Getty Images

Королева Маргрете II з’явилася на балконі у тому самому образі, у якому днями відвідувала премію Данського біблійного товариства. Королева Мері була одягнена в темно-синю сукню на запах з тонким поясом на талії, на грудях у неї була пришпилена брошка, а волосся було розпущене і насичений макіяж був на обличчі. Іменинник король Фредерік X одягнувся в темно-синій костюм, білу сорочку і бордову краватку в цятку.

Також вирізнялися дочки королівської пари. Принцеса Ізабелла, яка нещодавно відсвяткувала повноліття, була в помаранчевому штанному костюмі, а її молодша сестра Ізабелла була в квітковій блузці, молочно-білих штанях зі стрілками, золотих сережках-кільцях і з макіяжем на обличчі.

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Також палац поділився і новим портретним фото короля Фредеріка X на честь його дня народження, на знімку монарх зазнімкований у військовій формі.

Король Фредерік X  / © kongehuset.dk

Король Фредерік X  / © kongehuset.dk

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