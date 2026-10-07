Вся справа в особистій травмі: експерт пояснив, чому принц Гаррі не хоче показувати обличчя своїх дітей публіці

Принц Гаррі / © Associated Press

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Колевський експерт пролив світло на те, чому останнім часом публіка не бачила чітких зображень двох дітей принца Гаррі та Меган Маркл.

Королівський редактор Метт Вілкінсон припускає, що це пов'язано з тим, як Гаррі ріс, постійно перебуваючи на публіці, і тепер він став гіперчутливим.

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Принц Гаррі / © Getty Images

У подкасті A Right Royal експерт дав пояснення:

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«Наскільки я розумію, чи, принаймні, до певного моменту, Гаррі вважає за краще, щоб його дітей не бачили. Він не хоче, щоб їх знімали», пише express.

Меган, що виросла в Каліфорнії в інших умовах, не обов'язково захоче приховувати своїх дітей.

"Вона не хоче їх ховати, і ми все частіше бачимо це на прикладі Лілібет та Арчі". І принц Арчі, і принцеса Лілібет все частіше з'являються на фотографіях у Instagram від того часу, як Меган повернулася на платформу на початку 2025 року”, - каже експерт.

Принц Гаррі з дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, що наприкінці серпня герцог та герцогиня Сассекські повернулися до Британії та перевели дітей на навчання до британської школи. А лише через два дні після початку навчання Гаррі та Меган були змушені перевести дітей до іншої школи через загрозу безпеці. Обидві школи залишаються невідомими для широкої публіки, але папараці вже знайшли одну з них, влаштувавши полювання за дітьми пари.

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Принц Гаррі з дітьми — Лілі та Арчі / © Instagram Меган Маркл

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