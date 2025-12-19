- Дата публікації
Вся в білому: красива королева Максима приїхала до дитячого центру з візитом
Королева Максима одяглася в біле вбрання і відвідала Центр дитячої онкології в Утрехті.
Королева була присутня на підписанні чотирирічної угоди про партнерство між Центром дитячої онкології імені принцеси Максими та Міжнародним агентством з атомної енергії. Партнерство спрямоване на зміцнення практичних знань та навичок груп дитячої променевої терапії у Східній Європі та Євразії, щоб діти з онкологічними захворюваннями у всьому світі могли отримувати безпечніше та ефективніше лікування.
Білий колір символізує надію, нові починання та чистоту. Саме тому королева прибула в білій сукні та пальті без коміра від Natan і доповнила лук капелюхом-пыгулкою від Philip Treacy з вуаллю та квіткою. Також королева зібрала волосся в низький пучок, одягла діамантові сережки-пусети, золоту брошку з перлинами від нью-йоркського ювелірного будинку Jeanne та каблучку з червоним каменем, яка чудово гармонувала з її червоним манікюром. Завершував образ нюдовий клатч зі шкіри крокодила та туфлі із замші на підборах пісочного кольору.
До речі, нідерландська королівська родина, на відміну від бельгійської, ще не поділилася своєю різдвяною листівкою.