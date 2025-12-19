Вся в білому: красива королева Максима приїхала до дитячого центру з візитом

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Королева була присутня на підписанні чотирирічної угоди про партнерство між Центром дитячої онкології імені принцеси Максими та Міжнародним агентством з атомної енергії. Партнерство спрямоване на зміцнення практичних знань та навичок груп дитячої променевої терапії у Східній Європі та Євразії, щоб діти з онкологічними захворюваннями у всьому світі могли отримувати безпечніше та ефективніше лікування.

Білий колір символізує надію, нові починання та чистоту. Саме тому королева прибула в білій сукні та пальті без коміра від Natan і доповнила лук капелюхом-пыгулкою від Philip Treacy з вуаллю та квіткою. Також королева зібрала волосся в низький пучок, одягла діамантові сережки-пусети, золоту брошку з перлинами від нью-йоркського ювелірного будинку Jeanne та каблучку з червоним каменем, яка чудово гармонувала з її червоним манікюром. Завершував образ нюдовий клатч зі шкіри крокодила та туфлі із замші на підборах пісочного кольору.

Королева Максима / © Getty Images

До речі, нідерландська королівська родина, на відміну від бельгійської, ще не поділилася своєю різдвяною листівкою.