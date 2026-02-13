ТСН у соціальних мережах

Вся в білому та в величезних окулярах від сонця: Памела Андерсон в об'єктивах папараці

58-річна акторка була помічена папараці у Верхньому Іст-Сайді у Нью-Йорку.

Ольга Кузьменко
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела мала чудовий вигляд, одягнена в довге біле пальто і взута в білі босоніжки на шпильці, а в неї на плечі була сумка-шопер. Її коротке біле волосся було розпущене і красиво укладене, а новий відтінок волосся їй дуже пасує.

Андерсон одягла також великі сонцезахисні окуляри і нанесла прозорий бальзам на губи, а її манікюр мав акуратний вигляд і був зроблений у світлому відтінку.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Раніше ми показували, який образ знаменитість вибрала для появи на показі Tory Burch під час Тижня моди у Нью-Йорку.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

