- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 111
- Час на прочитання
- 1 хв
Вся в білому та в величезних окулярах від сонця: Памела Андерсон в об'єктивах папараці
58-річна акторка була помічена папараці у Верхньому Іст-Сайді у Нью-Йорку.
Памела мала чудовий вигляд, одягнена в довге біле пальто і взута в білі босоніжки на шпильці, а в неї на плечі була сумка-шопер. Її коротке біле волосся було розпущене і красиво укладене, а новий відтінок волосся їй дуже пасує.
Андерсон одягла також великі сонцезахисні окуляри і нанесла прозорий бальзам на губи, а її манікюр мав акуратний вигляд і був зроблений у світлому відтінку.
Раніше ми показували, який образ знаменитість вибрала для появи на показі Tory Burch під час Тижня моди у Нью-Йорку.