Вся в білому: велика герцогиня Стефанія з чоловіком з’явилася на аудієнції у Папи Римського
Великий герцог Гійом та велика герцогиня Стефанія зі своїми синами принцами Шарлем та Франсуа були присутні на аудієнції у Папи Римського Лева XIV.
Минуло більше трьох місяців від моменту їхнього сходження на престол, і Гійом і Стефанія Люксембурзькі продовжують своє міжнародне турне, знайомлячись з іншими главами держав.
Після відвідування Бельгії та Нідерландів вони здійснили свій перший візит до Ватикану, як нові великі герцог і герцогиня.
На цьому заході Стефанія вперше одягла так звану «привілейовану білу сукню», а їхні сини, Шарль та Франсуа з’явилися на аудієнції у білих піджаках та світло-сірих шортах. Великий герцог Гійом був у чорному класичному костюмі.
Згідно з правилами етикету, на офіційних зустрічах, подібних до цієї, чоловіки мають бути одягнені в темний костюм і краватку, а жінки — у сукні нижче коліна. Жінкам також необхідно носити одяг з довгими рукавами, уникати глибоких декольте, а будь-які прикраси мають бути стриманими. Також потрібна вуаль або мантилья.
