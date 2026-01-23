ТСН у соціальних мережах

Вся в білому: велика герцогиня Стефанія з чоловіком з’явилася на аудієнції у Папи Римського

Великий герцог Гійом та велика герцогиня Стефанія зі своїми синами принцами Шарлем та Франсуа були присутні на аудієнції у Папи Римського Лева XIV.

Великий герцог Гійом, Папа Римський Лев XIV та велика герцогиня Стефанія

Великий герцог Гійом, Папа Римський Лев XIV та велика герцогиня Стефанія / © Getty Images

Минуло більше трьох місяців від моменту їхнього сходження на престол, і Гійом і Стефанія Люксембурзькі продовжують своє міжнародне турне, знайомлячись з іншими главами держав.

Після відвідування Бельгії та Нідерландів вони здійснили свій перший візит до Ватикану, як нові великі герцог і герцогиня.

Великий герцог Гійом, Папа Римський Лев XIV і велика герцогиня Стефанія / © Getty Images

Великий герцог Гійом, Папа Римський Лев XIV і велика герцогиня Стефанія / © Getty Images

На цьому заході Стефанія вперше одягла так звану «привілейовану білу сукню», а їхні сини, Шарль та Франсуа з’явилися на аудієнції у білих піджаках та світло-сірих шортах. Великий герцог Гійом був у чорному класичному костюмі.

Великий герцог Гійом і велика герцогиня Стефанія з дітьми на аудієнції у Папи Римського Лева XIV / © Getty Images

Великий герцог Гійом і велика герцогиня Стефанія з дітьми на аудієнції у Папи Римського Лева XIV / © Getty Images

Згідно з правилами етикету, на офіційних зустрічах, подібних до цієї, чоловіки мають бути одягнені в темний костюм і краватку, а жінки — у сукні нижче коліна. Жінкам також необхідно носити одяг з довгими рукавами, уникати глибоких декольте, а будь-які прикраси мають бути стриманими. Також потрібна вуаль або мантилья.

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, кому з відомих жінок дозволено носити білий колір на аудієнції у Папи Римського.

